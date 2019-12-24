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Александр Лукашенко признался, что его младший сын Николай – фанат Владимира Путина. После встречи в Сочи, наследник лидера белорусов отказался играть в одной хоккейной команде с ним, выбрав российского президента, потому что знаком с ним с двух лет.
Об этом глава Белоруссии рассказал в интервью "Эхо Москвы".
"Вот видишь, как президент должен поступать", – говорит Лукашенко сын, передает РИА Новости.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем