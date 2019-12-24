Наследник президента Белоруссии ставит ему в пример лидера россиян

Александр Лукашенко признался, что его младший сын Николай – фанат Владимира Путина. После встречи в Сочи, наследник лидера белорусов отказался играть в одной хоккейной команде с ним, выбрав российского президента, потому что знаком с ним с двух лет.

Об этом глава Белоруссии рассказал в интервью "Эхо Москвы".

"Вот видишь, как президент должен поступать", – говорит Лукашенко сын, передает РИА Новости.