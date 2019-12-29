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Лукашенко застукали в обнимку с таинственной незнакомкой

Лукашенко застукали в обнимку с таинственной незнакомкой
Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Белорусский лидер оказался падок на молодых красавиц

Александра Лукашенко сняли во время самозабвенного танца с эффектной стройной брюнеткой. Солидный президент Белоруссии смотрел на партнершу с обожанием.

Кадры с Венского бала, который накануне прошел во Дворце Независимости в Минске, заинтриговали публику. Народ ломал голову, кто же очаровательная спутница политика. Как выяснилось, компанию Лукашенко составила телеведущая Полина Шуба, пишет "Спутник". В 2008 году она стала финалисткой конкурса "Мисс Беларусь".

Судя по всему, Лукашенко падок на дам с модельной внешностью. Так, в 2018 году глава государства кружился в танце на новогоднем балу с Марией Василевич, которая являлась обладательницей титула "Мисс Беларусь". К слову, в этом году красавица стала депутатом палаты представителей.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Все мы любим молоденьких красивых это нормально и естественно!
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все мы любим молоденьких красивых, это нормально
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