Белорусский лидер оказался падок на молодых красавиц

Александра Лукашенко сняли во время самозабвенного танца с эффектной стройной брюнеткой. Солидный президент Белоруссии смотрел на партнершу с обожанием.

Кадры с Венского бала, который накануне прошел во Дворце Независимости в Минске, заинтриговали публику. Народ ломал голову, кто же очаровательная спутница политика. Как выяснилось, компанию Лукашенко составила телеведущая Полина Шуба, пишет "Спутник". В 2008 году она стала финалисткой конкурса "Мисс Беларусь".

Судя по всему, Лукашенко падок на дам с модельной внешностью. Так, в 2018 году глава государства кружился в танце на новогоднем балу с Марией Василевич, которая являлась обладательницей титула "Мисс Беларусь". К слову, в этом году красавица стала депутатом палаты представителей.