Батька признал, что по-разному относится к собственным детям

Старшему сыну президента Белоруссии Александра Лукашенко не раз попадало ремнем по попе. Об этом рассказал сам Батька. По его мнению, такие методы воспитания не только допустимы, но порой даже необходимы.

"Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно, – пояснил Лукашенко. – Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом".

При этом младшенький Коля отцовского ремня не себе не испытал – вел себя правильно: "Он этого не заслуживал", – цитирует URA.RU Лукашенко.

Результатами своего воспитания белорусский лидер доволен. По его словам, главное, что сыновья не стали "золотой молодежью":

"Вы моих детей нигде "распальцованными" не видите. А если видите – скажите, даже напишите. Я мгновенно отреагирую", – передает телеканал "360°".

Ранее Лукашенко рассказал о своем преемнике.