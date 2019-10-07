Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Польза ремня: Лукашенко поделился методами воспитания

Польза ремня: Лукашенко поделился методами воспитания
Александр Лукашенко с сыном. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Батька признал, что по-разному относится к собственным детям

Старшему сыну президента Белоруссии Александра Лукашенко не раз попадало ремнем по попе. Об этом рассказал сам Батька. По его мнению, такие методы воспитания не только допустимы, но порой даже необходимы.

"Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно, – пояснил Лукашенко. – Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом". 

При этом младшенький Коля отцовского ремня не себе не испытал – вел себя правильно: "Он этого не заслуживал", – цитирует URA.RU Лукашенко.

Результатами своего воспитания белорусский лидер доволен. По его словам, главное, что сыновья не стали "золотой молодежью":

"Вы моих детей нигде "распальцованными" не видите. А если видите – скажите, даже напишите. Я мгновенно отреагирую", – передает телеканал "360°".

Ранее Лукашенко рассказал о своем преемнике.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Доллар рухнет на следующей неделе

Американская валюта упадет до минимальных значений в этом году

Путин признался в равнодушии к Зеленскому

Сложное положение украинского политика не интересует главу РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей