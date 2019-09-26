Лидер Белоруссии не поверил в планы Путина остаться у власти за счет Союзного государства

Продолжительность работы Александра Лукашенко президентом Республики Беларусь зависит только от населения страны. Об этом сам белорусский лидер заявил в четверг, 26 сентября, отвечая на вопросы украинских журналистов.

"Я же не вечный и до смерти я президентом не буду, – успокоил он. – Наш президент будет избран только народом".

По словам Лукашенко, его преемник уже "где-то есть", но он его не ищет и "о нем не думает". А дети его такой карьеры не захотят: "Они "наелись" моего президентства", – передает БелТА.

Что касается подозрений журналистов Украины, что глава РФ Владимир Путин стремится интегрировать Белоруссию и РФ, чтобы остаться у власти в качестве президента Союзного государства, Лукашенко их не разделяет.

"Это как-то слишком мелко, вот так взять и объединить Беларусь и Россию и продлить свои полномочия. Россия огромная, мощная страна, богатая. Если уже встанет вопрос продления власти одного человека... Слушайте, они найдут десяток вариантов", – сказал Батька.

Ранее Лукашенко заверил представителей Украины, что Крым стал российским навсегда.