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"Я не вечный": Лукашенко сделал заявление об отставке

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Лидер Белоруссии не поверил в планы Путина остаться у власти за счет Союзного государства

Продолжительность работы Александра Лукашенко президентом Республики Беларусь зависит только от населения страны. Об этом сам белорусский лидер заявил в четверг, 26 сентября, отвечая на вопросы украинских журналистов.

"Я же не вечный и до смерти я президентом не буду, – успокоил он. – Наш президент будет избран только народом".

По словам Лукашенко, его преемник уже "где-то есть", но он его не ищет и "о нем не думает". А дети его такой карьеры не захотят:  "Они "наелись" моего президентства", – передает БелТА.

Что касается подозрений журналистов Украины, что глава РФ Владимир Путин стремится интегрировать Белоруссию и РФ, чтобы остаться у власти в качестве президента Союзного государства, Лукашенко их не разделяет.

"Это как-то слишком мелко, вот так взять и объединить Беларусь и Россию и продлить свои полномочия. Россия огромная, мощная страна, богатая. Если уже встанет вопрос продления власти одного человека... Слушайте, они найдут десяток вариантов", – сказал Батька.

Ранее Лукашенко заверил представителей Украины, что Крым стал российским навсегда.

Николай ВИКТОРОВ
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