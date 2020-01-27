Действия Москвы нанесли Минску ущерб на сотни миллионов

Бюджет Белоруссии не получил в 2019 г. 400 млн белорусских рублей (почти 11,8 млрд российских рублей) из-за налогового маневра, который запустила Москва год назад. Об этом президенту республики Александру Лукашенко сообщил глава белорусского таможенного комитета Юрий Сенько.

Он уточнил, что снижение экспортных нефтяных пошлин удалось компенсировать за счет сбора НДС и налога с физлиц, передает "Белта".

Однако Белоруссия несла убытки и по другим статьям из-за России. Например, Москва сократила объем транзита угля по железной дороге через республику, в результате эта статья доходов тоже оказалась сокращенной.

Несмотря на это, белорусские таможенники четко выполняют свои задачи и ставят жесткий заслон разным преступным элементам, которые пытаются проникнуть через территорию страны в Россию. В частности, в 2019 г. было возбуждено более 180 уголовных дел по факту незаконного провоза через границу запрещенных веществ:

"Самые крупные четыре партии пытались поставить через территорию нашей страны в сторону Российской Федерации – это практически 500 килограммов наркотиков", – сообщил Сенько.

Ранее экспортная пошлина на российскую нефть и нефтепродукты, транспортируемые в третьи страны через Белоруссию, шла в бюджет республики. Сейчас запущен так называемый "налоговый маневр" – постепенное обнуление пошлины за счет повышения налога на добычу полезных ископаемых. Минск потребовал компенсировать потери за счет скидки на нефть. Москва отказалась, в результате Белоруссия предпочла покупать черное золото у Норвегии.