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Россия придумала наказание для Белоруссии из-за нефти

Россия придумала наказание для Белоруссии из-за нефти
Фото: Ведомости/ТАСС
Норвежское топливо изменило планы Москвы по прокачке отечественного

Российская сторона скорректировала график поставок нефти в Белоруссию в январе наступившего года. Сделано это по причине закупки Минском сырья у других поставщиков.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с графиком поставок.

"В связи с началом поставок в Белоруссию нефти из третьих стран, в частности, из Норвегии, российские поставки нефти были скорректированы по времени", – сообщил он.

По плану в I квартале 2020 г. предполагалось доставить в Республику 750 тыс. тонн сырья, в том числе 100 тыс. тонн по железной дороге. Согласно скорректированному графику Белоруссия может получить в январе около 500 тыс. тонн российской нефти.

Поскольку Минск и Москва в начале года не смогли договориться о ценах на наше сырье, РФ приостановила его прокачку белорусским потребителям. Также власти Республики заявили, что ищут альтернативные поставки.

Представитель госконцерна "Белнефтехим" 20 января объявил, что Минск закупил 80 тыс тонн нефти у Норвегии. Ее должны доставить через литовский порт в Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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