Белорусский лидер обвинил "союзников", поставивших его в неприличную позу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня весь день бьется в истерике из-за проблем с нефтепродуктами. В интернет попало видео, на котором он орет про то, в каком положении сейчас оказалась Республика.

Видеозапись обнародовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

"Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел. Плевать на все союзы! А мы дрожим, боимся свою страну защитить!", – истерит батька.

В комментариях под этим постом одни пользователи не поняли, кто Белоруссию "поставил раком", другие указали Лукашенко, что хорошо бы и ему проявить по-настоящему себя союзником (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Ой, бомбит как колхозника", "Батька злой, как так-то Россия не идет как всегда на уступки. Шо такэ", "В конце Лукашенко его укусил!", "Какая необычная интимная жизнь у людей....", "Полагаю, что вся Кама-Сутра ещё впереди", "Кто кого раком поставил? Объясните пожалуйста", "истеричка неблагодарная", "опять? если у нас на все союзы плюнут – он утонет", "А чем Лукашенко поддержал союзника? Что он признал Ю. Осетию и Абхазию? Он признал присоединение Крыма? Такие союзники как Лукашенко хуже врага! Враг не предает, а вот ...".

Ранее в пятницу, 24 января, белорусский лидер заявил, что Минск решил не отказываться от российской нефти, однако тестирование альтернативных маршрутов поставок сырья – не блеф. Также он объявил, что страна ведет переговоры по закупке нефти у США, ОАЭ и Саудовской Аравии, поскольку с ними у Лукашенко "блестящие отношения".

