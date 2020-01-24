Поставки нефти довели Лукашенко до истерики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня весь день бьется в истерике из-за проблем с нефтепродуктами. В интернет попало видео, на котором он орет про то, в каком положении сейчас оказалась Республика.
Видеозапись обнародовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.
"Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел. Плевать на все союзы! А мы дрожим, боимся свою страну защитить!", – истерит батька.
В комментариях под этим постом одни пользователи не поняли, кто Белоруссию "поставил раком", другие указали Лукашенко, что хорошо бы и ему проявить по-настоящему себя союзником (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):
"Ой, бомбит как колхозника", "Батька злой, как так-то Россия не идет как всегда на уступки. Шо такэ", "В конце Лукашенко его укусил!", "Какая необычная интимная жизнь у людей....", "Полагаю, что вся Кама-Сутра ещё впереди", "Кто кого раком поставил? Объясните пожалуйста", "истеричка неблагодарная", "опять? если у нас на все союзы плюнут – он утонет", "А чем Лукашенко поддержал союзника? Что он признал Ю. Осетию и Абхазию? Он признал присоединение Крыма? Такие союзники как Лукашенко хуже врага! Враг не предает, а вот ...".
Ранее в пятницу, 24 января, белорусский лидер заявил,
что Минск решил не отказываться от российской нефти, однако
тестирование альтернативных маршрутов поставок сырья – не блеф. Также он объявил, что страна ведет переговоры по закупке нефти у США, ОАЭ и Саудовской Аравии, поскольку с ними у Лукашенко "блестящие отношения".
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