"На коленях": Лукашенко выпросит нефть у США
Белоруссия ведет переговоры о закупке нефти по мировым ценам у Соединенных Штатов, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.
По его словам, эти государства могут поставить Республике столько сырья, сколько нужно белорусам. "Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше", – цитирует БЕЛТА Батьку.
Лукашенко подчеркнул, что совсем не блефовал, когда грозил президенту РФ Владимиру Путину тем, что Минск будет искать альтернативных поставщиков сырья.
"Вы же видите, что каждый год перед новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты", – заметил лидер Белоруссии.
Он считает, что Республика должна уже сейчас решить вопрос с диверсификацией поставок, чтобы получать нефть из разных стран. Пока Минск лишь изучает каналы получения сырья, добавил президент.
Одновременно лидер нации надеется, что Москва "образумится" и "вернется к нормальным отношениям", пишет издание "ФедералПресс". И назвал РФ главным союзником Белоруссии. При этом, добавил президент, между станами должно быть установлено равенство – как залог успешной кооперации, сообщает "Вечерняя Москва".
Ранее в пятницу, 24 января, Лукашенко сказал, что Россия предприняла налоговый маневр в нефтяной отрасли, чтобы надавить на Белоруссию.
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