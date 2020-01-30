Балтийский транзит не покроет нужды Минска

Белорусская нефтеперерабатывающая отрасль станет нежизнеспособной из-за отказа от российского сырья. В этом уверен руководитель центра "Международная энергополитика" Юрий Солозобов.

По его мнению, транзитные мощности Литвы и Латвии слишком малы для перевалки черного золота. При этом сроки доставки сырья настолько большие, что необходимой загрузки НПЗ Белоруссии просто не видать, что и приведет к краху этой сферы бизнеса.

"Для того чтобы нефтеперерабатывающие заводы Беларуси работали с минимальной загрузкой, необходимо принимать два таких терминала в неделю, а то, что пришло, доставляться будет в течение двух недель. Логистика не работает – экономика не работает. Доходов от такой переработки не будет", – отметил эксперт в интервью Sputnik Латвия.

И добавил, что балтийские страны интересует лишь загрузка своих портов из-за проблем Минска. К тому же решение президента Белоруссии Александра Лукашенко обратиться за помощью к этим государствам нацелено на то, чтобы усилить связи страны с ЕС.

Белоруссия и Россия уже несколько недель не могут согласовать цены на нефть. Лукашенко начал поиски альтернативного сырья. Так, Белоруссия уже закупила норвежское топливо , которое придет через Литву, а также ведет переговоры с Казахстаном.