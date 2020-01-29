В Минске отчаялись ждать милости у Москвы по ценам на сырье

Белорусский кабмин обязали провести переговоры и подписать договор с Казахстаном по поставкам нефти. Такое поручение правительству дал президент страны Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба главы государства в среду, 29 января.

Как следует из указа, кабмин должен составить соглашение по закупке "черного золота" и подписать его, если Минск и Нур-Султан достигнут договоренности "в пределах одобренного проекта", говорится в сообщение.

Отмечается, что власти Республики продолжают работу по диверсификации поставок сырья, изучают различные направления для импорта нефти и логистику ее прокачки от зарубежных партнеров, пишет ТАСС.

Ранее руководство Казахстана уже подтвердило соответствующий запрос белорусов, выразив согласие помочь в организации переговоров делегации из Минска с представителями нефтяных компаний своей страны. Судьбоносным для казахов в данном вопросе является экономически выгодная для них цена (кто бы спорил) и удовлетворяющие их условия.

Напомним, 31 декабря 2019 г. закончился срок действия контрактов на поставку нефти из России в Белоруссию. По причине разногласий по цене поставок и транспортировки Минск и Москва так до сих пор и не могут прийти ни к какому соглашению.

На прошлой неделе эта проблема довела до истерики белорусского батьку, который орал о "союзниках", поставивших его страну в неприличную позу. Также Лукашенко заявил, что нефть ему поставят США, ОАЭ и Саудовская Аравия, с которыми у него "блестящие отношения".

