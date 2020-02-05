В стане Зеленского не знают, что делать с полуостровом, если его "покинет" РФ

Киев признался в никчемности организовать работу государственных органов власти в Крыму, даже в случае добровольной передачи региона Москвой. Об этом сегодня заявил виртуальный постпред президента Украины в Республике Антон Кориневич.

Так чиновник из штаба Владимира Зеленского ответил на вопрос, готова ли Незалежная к некому сценарию возвращения полуострова Киеву.



"Вот если агрессор – Российская Федерация – завтра уйдет из Крыма, украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, нам еще работать и работать", – цитирует агентство Укринформ пана Кориневича.

Он утверждает, что на сегодняшний момент ни у кого нет понимания, кто возьмет на себя управление из центра.

"То есть готовности пока действительно нет, и над этим нужно активно и тяжело работать, в том числе и нам, но не только", – подчеркнул представитель Зеленского.

Эти "не только", по его словам, должны быть сотрудники СНБО, Министерства временно оккупированных территорий, силовики, которые должны понимать, "что именно сделает Украина, когда получит сигнал из Крыма".

Также он признался, что в одиночку Киев не сможет вернуть контроль над полуостровом, а значит нужно привлекать Запад.

"Международная деятельность, поддержка международных партнеров, является очень важной, самостоятельно, безусловно, нам с этим справиться будет очень-очень трудно, а то и невозможно", – резюмировал пан Кориневич.

Накануне украинские СМИ сообщили о реакции главы Госдепа США Майка Помпео на закрытой встрече во время его визита на Украину по поводу оказания помощи Вашингтоном в проведении конференций по теме Крыма. Американец дал понять, что полуостров для Киева навсегда потерян. Некоторые эксперты, правда, полагают, что заокеанский гость не мог откровенно так заявить, но его слова были именно таким образом интерпретированы присутствовавшими на встрече активистами.

