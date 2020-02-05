Украинский завод закупал российский алюминий от отчаяния
Ведущее госпредприятие Украины по производству космической техники "Южмаш" вынуждено было открыто признать, что действительно закупает алюминий в России. Соответствующее заявление днепропетровский завод разместил на своем сайте.
На предприятии оправдались тем, что именно такой металл прописан в конструкторской документации на сборку топливных баков для американских ракет Antares.
Напомним, на прошлой неделе украинское издание "Нашi грошi" сообщило, что "Южмаш" вопреки местным законам, запрещающим вести госкомпаниям торговлю со "странами-агрессорами", заключил соглашение с российской компанией "Альфа-Металл" о поставках алюминия на 110 млн руб. В 2020 г. украинское предприятие должно поступить из РФ металла общим весом около 88,7 тонны.
"26 января текущего года рядом отечественных СМИ была обнародована информация о закупке Южмашем алюминия у поставщика из Российской Федерации. Эта информация соответствует действительности", – говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что указанный металл должен быть использован для изготовления основной конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares.
"Южмаш" работает над диверсификацией и импортозамещением поставок, пытаясь покупать алюминиевый прокат у отечественных производителей, подчеркивается в заявлении.
"Вместе с тем, это не всегда возможно", – уточнила пресс-служба.
Что касается конкретной закупки российского металла, то его происхождение, а также качество и надежность, непосредственно указывается в конструкторской и рабочей документации на комплектующие ракеты и не может быть изменено производителем.
На предприятии считают, что наш алюминий заменить возможно, однако для этого потребуется большой объем дополнительных работ и немалые затраты со стороны заказчика из США.
Кроме того, "Южмаш" утверждает, что закупка госпредприятием Украины алюминия в России не подпадает под санкции, т.к. они не распространяются на сотрудничество в сфере использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов.
Добавим, днепропетровский "Южмаш" производит ступени ракеты-носителя Antares (Taurus II). Последний запуск этой ракеты состоялся в начале ноября 2019 г., когда она доставила на орбиту космический грузовик Cygnus с приборами и продуктами для МКС.
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