В России возобновляют производство РД-120

Пока его делают только на украинском "Южмаше"

Россия возобновляет производство ракетного двигателя РД-120, который на данный момент производится только на украинском заводе "Южмаш". Об этом заявил мастер литейного цеха НПО "Энергомаш" Владислав Паламарчук в видео, размещенном на сайте предприятия.

"Сто двадцатый" – это маршевый двигатель второй ступени ракеты "Зенит". Разработан он был на "Энергомаше", однако в РСФСР были сделаны только экспериментальные модели, а массовый выпуск начался в Днепропетровске. Но теперь, по словам Паламарчука, происходит возобновление его производства и модернизация с целью применения уже на российских ракетах-носителях.