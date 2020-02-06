Рада отправила законопроект о пенсиях на повторное чтение

Партия "Слуга народа" отказалась поддержать законопроект о пенсиях для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик из-за их пророссийских настроений.

"Как мы можем платить пенсии жителям ОРДЛО, вдруг они поддерживают Россию?" – приводит телеканал "112" слова депутата Верховной рады Елизаветы Богуцкой. Она подчеркнула, что решение платить пенсии в Донбассе унизит тех, кто уехал из региона на Украину и не получает до сих пор никаких денег.

В среду, 5 февраля, украинские парламентарии направили на повторное чтение законопроект о пенсиях для жителей неподконтрольных Киеву областей Донбасса.

Выплаты по возрасту для жителей ДНР и ЛНР Украина прекратила в ноябре 2014 года. В октябре прошлого года долг перед пенсионерами Донбасса превысил 40 млрд гривен. С весны 2015 г. власти провозглашенных республик выплачивают жителям пенсии жителям и зарплаты бюджетникам. Минимальная пенсия в ДНР уже сейчас больше, чем на Украине.