Донбасс рублем определил свое будущее
Журналисты проанализировали уровень жизни в ДНР и ЛНР и на Украине и пришли к выводу, что Киев проигрывает Донецку и Луганску по зарплатам и пенсиям, а также в ценовой политике на продукты. Об этом говорится в исследовании обозревателя "Взгляда" Дмитрия Родионова, который изучил материалы на эту тему украинских блогеров и СМИ.
По его информации, минимальная пенсия в ДНР уже сегодня выше украинской: за последние полгода пенсии выросли на 45%, а с 1 января еще на 20%. Отмечается, что пенсионеры народной республики будут получать минимум 4800 руб. (около 1870 гривен), в то время как минимальная пенсия в Незалежной составляет 1638 гривен.
Сам глава ДНР Денис Пушилин обещал, что к 2022 году минимальная пенсия у донецких пенсионеров будет насчитывать 8294 руб, поскольку республиканские власти к этому времени повысят зарплаты и пенсионное обеспечение до уровня аналогичных выплат в Ростовской области.
Что касается цен на продукты и иные товары, то в Донецке сейчас наметилась тенденция к "продуктовому туризму" со стороны Украины. Связано это с тем, что российские товары в магазинах мятежного Донбасса обходятся покупателю дешевле, чем аналогичные, но украинского производства в торговых точках на подконтрольных Киеву территориях региона.
Политолог полагает, что у жителей ДНР и ЛНР просто нет другого пути, как в будущем влиться в состав РФ, поскольку кроме российского, там уже почти ничего не осталось от Украины: даже украинский язык в Донецке и Луганске почти забыли. По мнению автора, Москва сможет узаконить республики в Конституции по примеру Крыма.
"Донбассу не понадобится никакого периода для адаптации. Он может стать Россией ровно за те пару часов, что потребуется для демонтажа границы и смены флагов на госучреждениях", – пишет обозреватель. Он добавил, что таковые там уже давно находятся на флагштоках.
Для РФ регион также окажется полезным: и в качестве территориального прикрытия южных границ, и для улучшения демографической проблемы, и в качестве дополнительных рабочих рук. К тому же нельзя забывать, что Донбасс до гражданской войны давал до четверти украинского ВВП.
"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане
Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик