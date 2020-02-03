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Донбасс рублем определил свое будущее

Донбасс рублем определил свое будущее
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Цифры и факты из экономики региона указывают на российский вектор предпочтений народных республик

Журналисты проанализировали уровень жизни в ДНР и ЛНР и на Украине и пришли к выводу, что Киев проигрывает Донецку и Луганску по зарплатам и пенсиям, а также в ценовой политике на продукты. Об этом говорится в исследовании обозревателя "Взгляда" Дмитрия Родионова, который изучил материалы на эту тему украинских блогеров и СМИ.

По его информации, минимальная пенсия в ДНР уже сегодня выше украинской: за последние полгода пенсии выросли на 45%, а с 1 января еще на 20%. Отмечается, что пенсионеры народной республики будут получать минимум 4800 руб. (около 1870 гривен), в то время как минимальная пенсия в Незалежной составляет 1638 гривен.

Сам глава ДНР Денис Пушилин обещал, что к 2022 году минимальная пенсия у донецких пенсионеров будет насчитывать 8294 руб, поскольку республиканские власти к этому времени повысят зарплаты и пенсионное обеспечение до уровня аналогичных выплат в Ростовской области.

Что касается цен на продукты и иные товары, то в Донецке сейчас наметилась тенденция к "продуктовому туризму" со стороны Украины. Связано это с тем, что российские товары в магазинах мятежного Донбасса обходятся покупателю дешевле, чем аналогичные, но украинского производства в торговых точках на подконтрольных Киеву территориях региона.

Политолог полагает, что у жителей ДНР и ЛНР просто нет другого пути, как в будущем влиться в состав РФ, поскольку кроме российского, там уже почти ничего не осталось от Украины: даже украинский язык в Донецке и Луганске почти забыли. По мнению автора, Москва сможет узаконить республики в Конституции по примеру Крыма.

"Донбассу не понадобится никакого периода для адаптации. Он может стать Россией ровно за те пару часов, что потребуется для демонтажа границы и смены флагов на госучреждениях", – пишет обозреватель. Он добавил, что таковые там уже давно находятся на флагштоках.

Для РФ регион также окажется полезным: и в качестве территориального прикрытия южных границ, и для улучшения демографической проблемы, и в качестве дополнительных рабочих рук. К тому же нельзя забывать, что Донбасс до гражданской войны давал до четверти украинского ВВП.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Сначала свинорылых недоумков на бекон спасая Украину
Гость
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Всех жителей ДНР-ЛНР на борьбу с китайской экспансией в Сибири!
Товарищи, спасайте Россию! У вас есть опыт!
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