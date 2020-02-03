Потомки украинских победителей в войне обвалили рейтинг Зеленского
Причиной падения рейтинга доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому ниже 50% является его скандальное заявление в Польше о вине Советского Союза в начале Второй мировой войны и развязывании массового уничтожения евреев нацистами. Об этом заявил известный киевский политолог Михаил Погребинский.
"Это вполне ожидаемое падение рейтинга Зеленского. Безусловно, сказались его польские высказывания на тему вины СССР в развязывании Второй мировой войны и, самое ужасное, что из-за этого якобы стал возможен холокост. Это вообще ни в какие ворота не лезет", – сказал "Взгляду" эксперт.
Он уверен, что именно такие высказывания главы государства произвели скверное впечатление на его избирателей. Подобные слова можно ожидать от местных радикалов, но никак не от бывшего комика, заметил Погребинский. Политолог обратил внимание на тот факт, что на сайте президента в выложенном видео выступления Зеленского в Польше нет фрагмента, где тот говорил про СССР и холокост.
"Видимо в его команде поняли, что сделали что-то не то", – предположил эксперт.
Другими причинами падения рейтинга Погребинский назвал отсутствие прогресса в установлении мира в Донбассе и решение языкового вопроса. Отсюда и разочарование у электората.
При этом сам политолог не верит в то, что у Зеленского есть желание заняться выполнением своих предвыборных обещаний, например, "разобраться с законом о госязыке, который ущемляет права русскоязычного населения, и новым законом о среднем образовании, который исключает возможность обучения старшеклассников на русском языке".
Ранее сегодня стали известны данные
исследования общественного мнения, проведенного Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко, согласно которым
рейтинг доверия Зеленского среди жителей страны упал до
49,4%.
Полностью ему доверяют 20,7% опрошенных, а скорее доверяют – 28,7%, сообщает ТАСС.
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