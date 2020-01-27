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Зеленский обвинил Советский Союз в холокосте

Зеленский обвинил Советский Союз в холокосте
Владимир Зеленский. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеВ Италии Украину обозвали маленькой Россией
Внук командира Красной армии назвал виновников массового уничтожения евреев в годы войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в развязывании холокоста косвенно ответственность наряду с Третьим рейхом несет и СССР. Таким образом, украинский глава решил поддержать новый тренд своих польских партнеров. Россияне достойно оценили последний спич бывшего комика, предположив, что тот всего лишь озвучивает тексты "режиссера".

Речь о виновниках массового уничтожения евреев пан Зеленский произнес после сегодняшней встречи с польским лидером Анджеем Дудой в Варшаве.

"Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста", – цитирует "Страна.ua" внука командира стрелковой роты 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии Красной армии.

Пан Зеленский призвал всем демократическим государствам объединить свои усилия, чтобы противостоять агрессорам.

"Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году. Европа и мир не имеют права на безразличие и бездеятельность. Только сплоченность мира сможет дать отпор какой-либо агрессии и сохранить человечество от новых страданий", – отметил украинец.

Заявление лидера Незалежной не прошло мимо россиян. В комментариях под этой новостью на "Взгляде" читатели не поскупились на критику в адрес внука ветерана Великой Отечественной войны (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Эх, написал бы!.. Да на язык просится исключительно нецензурное...", "Что вы хотели от клоуна ... от игрушки которую натянул кукловод ... он озвучивает хозяина а не себя ...", "Ну чего возмущаетесь? Артист исполнил спич написанный режиссёром. Мимика лица убедительна, текст прочитал без ошибок, с выражением, Какие претензии?", "Зебил! )", "Зачетно Зеля лизнул полякам!!! Молодец квартальшик!!! Так держать!! Сала Дуркаине!!", "Хочется спросить Зелю против какого тоталитарного режима в 30-х годах воевали бандеровцы? И как обстояли дела с правами украинцев в невинной Польше".

Российский военкор Александр Коц написал в своем Telegram-канале, что Зеленский "совсем с дуба рухнул": Т"о есть, он вину за Холокост, походя, на СССР повесил. Порошенко сейчас смотрит телек, разинув рот: "А шо, так можно было?"".

Граждане РФ после такого выступления президента Украины не совсем понимают, как тот осмелится приехать на Парад Победы в Москву, что, собственно, и без этого выглядит маловероятным.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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В 1939 году фашисты тоже, небось, не верили, что проиграют, а их потомки и за 100 лет не расплатятся и будут униженно молить о прощении и стыдится своих народа и предков! Таков конец всех тоталитарных режимов и агрессоров, и паРАШУ ждет такой же позорный финал, хочет ли убогое отродье это понять или нет- не имеет значения: будет суд по примеру Нюрнбергского и все встанет на свои места! К слову: кто бы из быдла, даже в начале 80-<цензура> поверил, что СССР поставят на колени? Справедливость- всегда восторжествует!
Гость
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Интересно а можно объявить что виноваты грузины. ведь управленцы оттуда. да и из страны 404 тоже хавтало представителей.
Гость
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Он к тому времени историю выучит своего деда или прадеда.
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