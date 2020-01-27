Граждан Незалежной призвали наказать руководство итальянского телешоу

Украинцам нанесли страшную обиду – в развлекательной программе телеканала RAI их страну представили "Малой Россией". Теперь они требуют сатисфакции.

Так что же случилось? Дело в том, что во время финального раунда популярного телевизионного шоу L'eredita (Наследие), который прошел 26 января, игрокам нужно было назвать верное из показанных пяти пар слов, которое вписывается в смысловой ряд с другими "правильными" словами из пар.

Предложенный ряд оказался таким: звезда, кондитерская, магазин, Россия и серенада. Игрок, по задумке авторов шоу, должен был вставить слово "маленький", поскольку оно объединяет все вышеозначенные слова.

Ведущий Флавио Инсинна пояснил, что есть две песни под названием "Маленькая звезда", небольшая выпечка, маленький магазин и "маленькая Россия".

"Малая Россия – это Украина", – сказал ведущий, очевидно имея в виду историческое название "Малороссия" или "Малая Русь".

На это обратила внимание украинская журналистка Марьяна Сороневич, которая работает в Италии, и призвала украинскую диаспору жаловаться на официальных страницах Инсинны, телеканала и медиахолдинга.

"Относительно программы "Наследие" от 26.01.20 на итальянском телеканале Rai1, где Украину назвали "Малой Россией". Что может сделать каждый из нас в этой ситуации? Выразить несогласие на украинских страницах в Италию недостаточно. Следует занять активную позицию сознательного гражданина", – написала украинка в своем Facebook.

Она попросила соотечественников в кляузах избегать бранных слов.

Буквально на днях замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар также жаловался на Москву, утверждая, что Россия пытается "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и ворует "историю Украины-Руси", неизвестного до постмайданных вождей государственного образования. Комментируя этот пассаж, директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова попросила киевского чиновника уточнить "дату начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи".

