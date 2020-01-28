В Москве категорически отвергли обвинения Киева

Президент Украины Владимир Зеленский оскорбил россиян и миллионы жителей остального постсоветского пространства, в том числе Украины, назвав их зачинщиками Второй мировой войны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Лидер Незалежной, прибывший накануне в Польшу на мероприятия в честь 75-й годовщины освобождения Освенцима, сказал с трибуны, что поляки пострадали от "сговора тоталитарных режимов". Что касается освобождения земель от фашистских захватчиков, то он отметил роль украинцев, но не упомянул солдат Красной армии других национальностей.

"Президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной версией, с нашей точки зрения, польского руководства, крайне оскорбительной для миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители и родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы и Польши, – цитирует РБК Пескова. – Это вряд ли сочетается с верой и убеждениями миллионов украинцев".

Ранее в Москве напомнили о взаимоотношениях польского руководства с Гитлером незадолго до начала Второй мировой войны.