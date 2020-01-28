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В Кремле ответили на хамское заявление Зеленского

В Кремле ответили на хамское заявление Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Damian Klamka/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Москве категорически отвергли обвинения Киева

Президент Украины Владимир Зеленский оскорбил россиян и миллионы жителей остального постсоветского пространства, в том числе Украины, назвав их зачинщиками Второй мировой войны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Лидер Незалежной, прибывший накануне в Польшу на мероприятия в честь 75-й годовщины освобождения Освенцима, сказал с трибуны, что поляки пострадали от "сговора тоталитарных режимов". Что касается освобождения земель от фашистских захватчиков, то он отметил роль украинцев, но не упомянул солдат Красной армии других национальностей.

"Президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной версией, с нашей точки зрения, польского руководства, крайне оскорбительной для миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители и родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы и Польши, – цитирует РБК Пескова. – Это вряд ли сочетается с верой и убеждениями миллионов украинцев".

Ранее в Москве напомнили о взаимоотношениях польского руководства с Гитлером незадолго до начала Второй мировой войны.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
и кто теперь с этим коксоедом будет дело иметь из приличных людей?
игорь
Ответить
наши политики просто сами циники
им самим удобно вспоминать то что хочется
они ведь не вспоминают что свою победу 45 года спустили в унитаз в 91 году по сути
Гость
Ответить
Гость
А где санкции, запреты, высылки дипломатов, разрыв экономических и политических отношений? Где категоричность?
В унитазе поищи, там для таких малолетних воинственных гoBноедов, которые не помнят, что в этой недостране еще пока проживают 30% русских, вкусняшка припрятана
Гость
Ответить
Жидобандера!
Гость
Ответить
Правду слушать трудно!
Особенно Песковым и компании...
Но на то она и правда, чтобы очищать нас!
Гость
Ответить
А где санкции, запреты, высылки дипломатов, разрыв экономических и политических отношений? Где категоричность?
Гость
Ответить
Гость
Дебилы! При чём то, что поляки (и много кто ещё, кого загнали за колючую проволоку соцлагеря) пострадали от "сговора тоталитарных режимов" и Подвигом солдата, который этих решений не принимал и часто сам верил, что "освобождает", а не оккупирует!? На простейшее мыслительное усилие у вас мозгов не хватает!
Что-то мутное написали.
Гость
Ответить
Дебилы! При чём то, что поляки (и много кто ещё, кого загнали за колючую проволоку соцлагеря) пострадали от "сговора тоталитарных режимов" и Подвигом солдата, который этих решений не принимал и часто сам верил, что "освобождает", а не оккупирует!? На простейшее мыслительное усилие у вас мозгов не хватает!
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