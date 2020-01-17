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Грандиозный подвиг времен Второй мировой войны рассекретили

Грандиозный подвиг времен Второй мировой войны рассекретили
Фото: ITAR-TASS
Раскрыты подробности освобождения Польши 75 лет назад

При освобождении Варшавы в 1945 г. капитан Красной армии Николай Акишин уничтожил 150 врагов, несмотря на то что сам был ранен три раза. О подвиге солдата стало известно из рассекреченных документов.

Акишин командовал Первым стрелковым батальоном 447-го полка. Ему вместе с другими бойцами удалось прорвать оборону противника и при этом захватить военную технику, среди которой было три миномета. "Был трижды ранен, но не покидал поля боя, пока не отбил атаки", – говорится в наградном листе Акишина, опубликованном на сайте Минобороны. Капитану присвоили звание Героя Советского Союза.

Многие опубликованные документы были посвящены Варшавскому восстанию 1944 года. Свидетели событий рассказывали, что цели этого восстания не соответствовали ожиданиям местного населения, а советских офицеров брали в заложники для обмена с Красной армией, пишет URA.RU.

Красная армия окончательно освободила Варшаву 75 лет назад – 17 января 1945 г., передает RT. Город был оккупирован фашистами почти шесть лет. По оценке историков, за это время в Варшаве были замучены и убиты не меньше 400 тысяч человек, сообщает "Пятый канал".

Карина СИРАЗОВА

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