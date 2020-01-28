Картина многим россиянам показалась очень знакомой

В интернете обсуждают статью пользователя Travelmaniac про репортаж о жизни на Украине. Как убеждает автор, украинцы стали жить намного хуже после событий 2014 года, однако в комментариях под статьей многие увидели поразительное сходство картинки с российской глубинкой. К слову, автор ранее публиковал целую серию материалов о провинции РФ, которая также выглядит там плачевно.

В статье, подкрепленной убедительными фотографиями", автор сравнивает Украину с покосившимся с забором и обращает внимание на то, что в страну вернулись так называемые "кравчучки" – тележки, в которых люди возили домой картошку, выкопанную на огороде. Стоит отметить, что и в России такие тележки не диковинка.

Люди снова массово стоят на стихийных рынках и продают всякую всячину, начиная от ненужных вещей до сухофруктов, бочковых огурцов и варений.

"У меня сложилось впечатление, что половина малоимущего населения страны вышла торговать на улицы", – пишет автор.

Минимальная пенсия на Украине равняется 1712 гривен или 4280 рублей, а в 2014 составляла 949 гривен, то есть в 1,8 раза меньше.

Однако коммуналка выросла в разы, а в некоторых городах даже на порядок. А цены поднялись в три раза. ЖКХ отнимает в некоторых семьях львиную долю дохода, и люди даже начали рубить лесополосы в полях и вдоль дорог.

В городах ситуация не лучше (Киев, Одесса и другие крупнейшие города не в счет). Многие стройки закрылись, так как фирмы разорились, специалисты разъехались за рубеж.

Пользователи статью восприняли неоднозначно. "Очень прискорбно.. но российская жизнь в глубинке мало чем отличима..." – пишет интернет-пользователь.

"И в глубинке можно нормально жить если работать. Но могу согласиться и с Русланой!.. Именно в моем городе пр. Коммунистический выглядит как после бомбежки!"– отвечает ей другой пользователь Сети.

"Что вам мешает заниматься выращиванием картошки-самой что ни на есть доступной культурой для бизнеса???" – предлагает быть активнее жителям глубинки одна россиянка.