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Американцы накопали элитную недвижимость жены Януковича в Крыму

Американцы накопали элитную недвижимость жены Януковича в Крыму
Виктор Янукович. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналисты также обнаружили магазины, где торгуют санкционными продуктами

Супруга смещенного в результате госпереворота президента Украины Виктора Януковича Людмила владеет элитной недвижимостью в Крыму, стоимостью примерно $25 млн (1,6 млрд руб) на 2015 год. Об этом говорится в статье американского "Радио Свобода", финансируемого Госдепом США. Новость тут же подхватили ведущие украинские СМИ.

Издание утверждает, что 70-летняя жена беглого лидера нации проживает в семейном поместье площадью 1,2 га с личным галечным пляжем в курортном поселке Отрадное под Ялтой. На территории находится трехэтажный особняк в 2,4 тыс. кв., коттеджи для отдыха на берегу моря, дома для обслуживающего персонала, спа-центр, бассейн, теннисный корт, беседки, хозяйственные помещения и другое.

По информации РС, данный участок земли Янукович получил еще в 2003 г., при этом он вынудил отказаться от него НИИ виноградарства и виноделия "Магарач". Отмечается, что после событий 2014-го власти РФ вернули институту его гектары.

Экс-первая леди Незалежной живет здесь более пяти лет, однако ведет затворнический образ жизни. Территория охраняется со всех сторон, ведется постоянное видеонаблюдение.

Кроме того, как говорится в статье, Людмила Янукович владеет сетью элитных магазинов "Меркурий", в которых якобы торгуют попавшими под российские санкции продуктами. Торговые точки разбросаны по Севастополю.

Бизнес функционирует с помощью цепочки посредников, и ему не мешают даже регулярные проверки соответствующих органов.

"В то же время прямых доказательств того, что магазинами владеет Людмила Янукович, нет: в торговой сети эти предположения не опровергают и не подтверждают", – уточняют в издании.

Также журналисты напоминают, что на закрытом участке мемориального Братского кладбища в Севастополе захоронен трагически погибший на Байкале 33-летний младший сын Януковича Виктор.

Необходимо заметить, что в комментариях под американской статьей пользователи не столько обсуждают недвижимость бывшей первой леди, сколько спорят, каким образом Крым вернулся в состав России. Мы же напоминаем, благодаря волеизъявлению крымчан.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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