Американцы накопали элитную недвижимость жены Януковича в Крыму
Супруга смещенного в результате госпереворота президента Украины Виктора Януковича Людмила владеет элитной недвижимостью в Крыму, стоимостью примерно $25 млн (1,6 млрд руб) на 2015 год. Об этом говорится в статье американского "Радио Свобода", финансируемого Госдепом США. Новость тут же подхватили ведущие украинские СМИ.
Издание утверждает, что 70-летняя жена беглого лидера нации проживает в семейном поместье площадью 1,2 га с личным галечным пляжем в курортном поселке Отрадное под Ялтой. На территории находится трехэтажный особняк в 2,4 тыс. кв., коттеджи для отдыха на берегу моря, дома для обслуживающего персонала, спа-центр, бассейн, теннисный корт, беседки, хозяйственные помещения и другое.
По информации РС, данный участок земли Янукович получил еще в 2003 г., при этом он вынудил отказаться от него НИИ виноградарства и виноделия "Магарач". Отмечается, что после событий 2014-го власти РФ вернули институту его гектары.
Экс-первая леди Незалежной живет здесь более пяти лет, однако ведет затворнический образ жизни. Территория охраняется со всех сторон, ведется постоянное видеонаблюдение.
Кроме того, как говорится в статье, Людмила Янукович владеет сетью элитных магазинов "Меркурий", в которых якобы торгуют попавшими под российские санкции продуктами. Торговые точки разбросаны по Севастополю.
Бизнес функционирует с помощью цепочки посредников, и ему не мешают даже регулярные проверки соответствующих органов.
"В то же время прямых доказательств того, что магазинами владеет Людмила
Янукович, нет: в торговой сети эти предположения не опровергают и не
подтверждают", – уточняют в издании.
Также журналисты напоминают, что на закрытом участке мемориального Братского кладбища в Севастополе захоронен трагически погибший на Байкале 33-летний младший сын Януковича Виктор.
Необходимо заметить, что в комментариях под американской статьей пользователи не столько обсуждают недвижимость бывшей первой леди, сколько спорят, каким образом Крым вернулся в состав России. Мы же напоминаем, благодаря волеизъявлению крымчан.
Пока жена при смерти: объявилась бывшая Чернышева
Муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" несколько лет был близок со спортсменкой
Россиянам закроют путь в ЕС из-за Крыма
В черный список угодили те, кто проводили выборы в Госсовет республики
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Супергриб избавит от рака и импотенции
- Диета каменного века: как питаются долгожители
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик