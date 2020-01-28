США и Украина хитроумно обходят собственные санкции против России
Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы закупить российскую продукцию, вопреки собственным же санкциям. Например, они используют для этого посредников. Так можно объяснить сообщения о том, что украинский "Южмаш" заказал в РФ алюминий для американских ракет.
Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин, комментируя информацию от издания "Нашi грошi" о закупке госпредприятием из Незалежной российского металла на сумму 110 млн рублей. "Южмашевцам" в этом году уйдет 88,7 тонны алюминиевого проката.
"(Украина – прим. ред.) закупает российскую продукцию, которая может не проходить по разрешительным механизмам, а затем передает США. Так Соединенные Штаты могут соблюдать свой санкционный режим", – пояснил эксперт радио Sputnik.
По его словам, сама Незалежная, несмотря на свою агрессивную риторику, пыталась покупать продукцию оборонной промышленности у России, например, двигатели с Ярославского дизельного завода.
"Поэтому такие действия Украины неудивительны", – резюмировал Рожин.
По данным украинского издания, российское ООО "Промышленное обеспечение "Альфа-Металл"" заключило договор на поставку алюминия с Южным машиностроительным заводом имени Макарова. Согласно мониторингу госзакупок "Прозорро", 15 января стороны подписали соглашение на поставку металла на сумму 109,5 млн рублей. Всего заключено четыре контракта на общую сумму 435 млн рублей.
Напомним, "Южмаш" управляется
Государственным космическим агентством Украины.
Тем удивительнее, что новость о закупках у "страны-агрессора" появилась еще 26 января, а местные ура-патриоты не митингуют, не устраивают акций протеста.
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