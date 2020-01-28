Скандальное выступление президента Незалежной в Польше шокировало его команду

Хамское заявление украинского лидера Владимира Зеленского возмутило не только россиян. Сами украинцы пришли в недоумение от слов своего президента.

Так, его помощник Андрей Ермак, назвал выступление главы Незалежной в Польше, мягко говоря, неудачным. Волна недовольства из-за речи Зеленского пронеслась по всему Офису Зеленского.

"Помощник президента высказал мнение, что он не может контролировать все, а каждый такой провал дорого стоит Украине", – заявил осведомитель в администрации шестого президента Украины, передает телеграмм-канал "Резидент".

Напомним, Владимир Александрович прибыл в Польшу на мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Освенцима. С трибуны глава соседнего государства обвинил СССР в холокосте. На что из Москвы последовал незамедлительный ответ.