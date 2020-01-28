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"Провал": Зеленский опозорил Украину

"Провал": Зеленский опозорил Украину
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Скандальное выступление президента Незалежной в Польше шокировало его команду

Хамское заявление украинского лидера Владимира Зеленского возмутило не только россиян. Сами украинцы пришли в недоумение от слов своего президента. 

Так, его помощник Андрей Ермак, назвал выступление главы Незалежной в Польше, мягко говоря, неудачным. Волна недовольства из-за речи Зеленского пронеслась по всему Офису Зеленского. 

"Помощник президента высказал мнение, что он не может контролировать все, а каждый такой провал дорого стоит Украине", – заявил осведомитель в администрации шестого президента Украины, передает телеграмм-канал "Резидент".

Напомним, Владимир Александрович прибыл в Польшу на мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Освенцима. С трибуны глава соседнего государства обвинил СССР в холокосте. На что из Москвы последовал незамедлительный ответ. 

Ксения АНДРЕЕВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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О "позоре" вопят только в Москве!
Весь мир молчит! К чему бы это?
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Откуда знаете?
Окружение Зеленского из агентов ФСБ?
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