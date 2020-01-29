Секретная встреча Сталина с Гитлером стала достоянием общественности

В Незалежной продолжают бредить о влиянии Советского Союза на начало Второй мировой войны.

Историческими откровениями разразился первый украинский президент Леонид Кравчук. Желая оправдать нынешнего главу страны Владимира Зеленского, который ранее обвинил СССР в начале военного конфликта, политик выдал подробности, которые бывший комик якобы имел в виду, пишет "Царьград". По словам Кравчука, речь идет о том, что Вторая мировая разгорелась из-за договора между Советским Союзом и Германией. Бывший лидер Незалежной поделился собственной "правдой".

"Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться", – заявил Кравчук в эфире программы "60 минут". Его цитирует РИА "Новости".

Результат был печальным, заключил Кравчук, ибо Гитлер все обернул против СССР, который впоследствии не стал останавливать его, развязав ему руки, отмечает URA.RU.

Вслед за ведущими передачи изумились и пользователи Сети. Народ недоумевает, из каких источников Кравчук почерпнул сведения, которые помогли ему раскрыть "тайну века" .

"О, киевские ученые успели и с архивами поработать и по своему усмотрению их творчески переработать. Пора их галоперидолом опылять, а то пропадут..", "А разве была эта встреча? Откуда информация?", "почитал и посмеялся.....забыли добавить что сначала выкопали черное море ....а потом все остальное....", "Ну что вы хотите если Укры ихние Черное море выкопали, то да Сталин и Гитлер тогда друзья были, во Львове гудели", – написали комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Кравчук высказался о возвращении Украине Крыма и Донбасса.