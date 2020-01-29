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Евросоюз требует от России открыть Керченский пролив для украинцев

Евросоюз требует от России открыть Керченский пролив для украинцев
Фото: most.life
Чтобы добиться своего, европейцы даже откроют офис в Мариуполе

Евросоюз требует от России свободного и беспрепятственного прохода кораблей через Керченский залив, согласно международному праву. Для этих целей ЕС даже собирается открыть офис в Мариуполе.

Об этом накануне в Брюсселе на пресс-конференции по итогам Совета ассоциации Украина – ЕС заявил представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Мы увеличили нашу поддержку с целью смягчить эффект от российских действий по дестабилизации региона Азова", – цитирует Борреля "Укринформ".

Ранее Украина и Грузия пожаловались в Международную морскую организацию (ИМО) на действия России в Черном и Азовском морях.

Украинцы утверждают, российские пограничники блокируют Керченский пролив, а также задерживают суда, направляющиеся в Мариуполь и Бердянск. В результате два порта терпят колоссальные убытки и оказались фактически заблокированными. ФСБ проводит досмотр судов, проходящих через Керченский пролив.

В ноябре 2018 г. широкий общественный резонанс вызвала попытка украинских катеров и буксира пройти через Керченский залив. Тогда россияне задержали 24 украинских моряка. В сентябре прошлого года они были возвращены на родину.

Александр ИЛЬИН

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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фейкньюс….обычные хотелки обезьян с гиляками
Мизантроп VI
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100% кораблей прошли Керченский пролив. НИ ОДНОГО не завернули обратно.
Достаточно только соблюдать закон и проходить осмотр.
Но орды хохлов ненавидят законы и желают, как раньше, разбойничать на своих лодках.
Анатолий Хмельницкий
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Гость
Правда ли что керченский залив закрыт для Украины Кто можеть подтвердить Напишите если это правда
Хотят проходить без досмотра, чтобы взорвать Крымский мост. Некоторые украинские политики об этом открыто заявляли.
Гость
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Эту Европу давно пора послать ж...пу! Со своими санкциями сдохните на дистанции.
Гость
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Только после того как нам СМЯГЧАТ проход по всем проливам, без досмотра, ожидания очереди ожидание лоцмана и т. д. Мы иного лет платили Украине за проход наших судов В НАШЕМ проливе. ГДЕ наши юристы помощники президента, премьера, кураторы направлений, почему не поднимают встречный наступательный шум, СКОЛЬКО УЖЕ СДЕТЬ В ОКОПАХ И ОБОРОНЯТЬСЯ ОПРАВДЫВАТЬСЯ. Просто противно, и у простого человека, который в поле как говорит НАШ призиденит, и все видит не на ковровой дорожке, или из окна мерса, возникает вопрос а ложечки где, где ваша отдача господа хорошие за те деньги кторые МЫ вам заплатили за вашу работу, по вашим обязательстывам высказанным при проведениии ваших выборов. БЕЗДЕЛЬНИКИ! Где единая, РОССИЯ, а я всетаки надеюсь что она единая, хватит уже, словами прикрывать проколы, давайте дела, как сказал НАШ шеф.
Гость
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Правда ли что керченский залив закрыт для Украины Кто можеть подтвердить Напишите если это правда
Гость
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А какое отношение имеет Европа к внутреннему морю?
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