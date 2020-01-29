Чтобы добиться своего, европейцы даже откроют офис в Мариуполе

Евросоюз требует от России свободного и беспрепятственного прохода кораблей через Керченский залив, согласно международному праву. Для этих целей ЕС даже собирается открыть офис в Мариуполе.

Об этом накануне в Брюсселе на пресс-конференции по итогам Совета ассоциации Украина – ЕС заявил представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Мы увеличили нашу поддержку с целью смягчить эффект от российских действий по дестабилизации региона Азова", – цитирует Борреля "Укринформ".

Ранее Украина и Грузия пожаловались в Международную морскую организацию (ИМО) на действия России в Черном и Азовском морях.

Украинцы утверждают, российские пограничники блокируют Керченский пролив, а также задерживают суда, направляющиеся в Мариуполь и Бердянск. В результате два порта терпят колоссальные убытки и оказались фактически заблокированными. ФСБ проводит досмотр судов, проходящих через Керченский пролив.

В ноябре 2018 г. широкий общественный резонанс вызвала попытка украинских катеров и буксира пройти через Керченский залив. Тогда россияне задержали 24 украинских моряка. В сентябре прошлого года они были возвращены на родину.