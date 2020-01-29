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Бывший президент Украины признался во вранье об СССР

Бывший президент Украины признался во вранье об СССР
Леонид Кравчук. Фото: Zuma\TASS
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Экс-глава Незалежной заявил, что обманывал народ с телеэкранов не специально, а потому что сам слишком доверчив

Первый президент Украины Леонид Кравчук не считает себя виновным в том, что публично выдавал исторические анекдоты за правду. По его мнению, он сам пострадал из-за журналистов, которые распространяют лживую информацию. А он – просто доверчивый человек.

"Это уже дело журналистов, дело тех людей, которые печатают газеты, имеют телеканалы… Те, кто пишет, они же несут какую-то ответственность, правильно?" – заявил Кравчук, отметив, что предпочитает верить СМИ.

Ранее в программе "60 минут" экс-глава Украины напомнил про "всем известный факт", что Сталин и Гитлер пытались договориться до начала Второй мировой войны, причем встреча проходила во Львове. Подкрепить свои слова документами он отказался, передает сайт "Комсомольская правда". А затем и вовсе признался, что не считает достоверной эту информацию.

"Я читал это в средствах массовой информации, вот и передал. Я не видел лично архивного документа, который подтверждает это. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса", – отрекся от своих слов Кравчук в эфире радио "Комсомольская правда".

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вторая мировая война началась из-за сговора СССР и Германии.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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То что Гитлер и Сталин идеологические близнецы-братья - вполне очевидно!
Тоталитаризм и нацизм имеют одинаковую платформу ненависти к человеку свободному.
А сговор СССР и Германии - это очевидный и доказаный исторический факт, который Кремль желает скрыть от российского населения.
Похоже не выходит...
Гость
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Видно хорошо было родственникам Кравчука при Гитлере. Есть сведения что его родственники были палачами в Бабьем Яру.
Гость
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Под дурочка косит. Но могу обрадовать его в ЗОТОТОЙ миллиард украинцев не возьму. Им приготовлена участь умереть от новой болезни, как и всем нам. Короновирус шагает по Планете. И не надо бом, ракет, сверхзвука, лодок, кораблей. Всё тих без пыли и шума, остаётся золотой миллиард.
Гость
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старому уипану уже пора на цвинтар, а оно воду мутит - упокойся уже иудушка, прощай
Гость
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Тварь участвующая в развале союза гавкает...
Гость
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В этой хохляндии <цензура> на <цензура> и <цензура> погоняет.
Мизантроп VI
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"Если не верить в то, что написано на заборе, то во что вообще тогда верить!"

"Дедушка старый. Ему всё равно!" :))))
Если человек, имеющий прямое отношение к политике говорит настолько непроверенные факты, это говорит о том, что он неадекватен.
М
Ответить
свиноферма и ее обитатели,что они там жрут
Василь,че вы там жрете,колись свин
Ржущий гость
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Типичный рогуль, самостийный, незалежный и в вышиванке.
И несет типичную хохляцкую пургу: я не причем и ни за что не отвечаю. Это все другие вокруг виноваты, они мне так сказали, вот пусть они и несут ответственность.
Хохол - это диагноз))))
Гость
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Старый болван
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