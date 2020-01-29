Бывший президент Украины признался во вранье об СССР
Первый президент Украины Леонид Кравчук не считает себя виновным в том, что публично выдавал исторические анекдоты за правду. По его мнению, он сам пострадал из-за журналистов, которые распространяют лживую информацию. А он – просто доверчивый человек.
"Это уже дело журналистов, дело тех людей, которые печатают газеты, имеют телеканалы… Те, кто пишет, они же несут какую-то ответственность, правильно?" – заявил Кравчук, отметив, что предпочитает верить СМИ.
Ранее в программе "60 минут" экс-глава Украины напомнил про "всем известный факт", что Сталин и Гитлер пытались договориться до начала Второй мировой войны, причем встреча проходила во Львове. Подкрепить свои слова документами он отказался, передает сайт "Комсомольская правда". А затем и вовсе признался, что не считает достоверной эту информацию.
"Я читал это в средствах массовой информации, вот и передал. Я не видел лично архивного документа, который подтверждает это. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса", – отрекся от своих слов Кравчук в эфире радио "Комсомольская правда".
На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вторая мировая война началась из-за сговора СССР и Германии.
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