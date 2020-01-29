Киев вещает: Россия присоединила Крым с помощью "живого щита"
Проведенный крымчанами референдум о возвращении Крыма в состав России не дает покоя киевскому руководству. Теперь в Незалежной заявили, что РФ использовала "живые щиты" во время присоединения полуострова, а также украинскую военную атрибутику на форме российских силовиков.
Об этом говорится в докладе под названием "Оккупация Крыма: Без знаков, без имени, прячась за спинами гражданских", который сочинили сотрудники виртуального представительства президента Украины на полуострове совместно с правозащитниками. Документ представлен сегодня в Киеве.
По словам главы представительства Антона Кориневича, российские военные якобы прикрывались "живыми щитами" при окружении, блокировании и захвате воинских частей ВСУ и административных зданий. Россия использовала этот запрещенный прием ведения войны, дабы украинские военнослужащие не смогли применить силу, утверждает он.
"Использование "живых щитов" еще не стояло в практике Международного уголовного суда. Такие факты, конечно, уже были, но "живые щиты", в основном, использовались организованными вооруженными группами, а не государствами", – цитирует "Интерфакс-Украина" Кориневича.
Еще одним преступлением было использование "зеленых человечков" – военных без знаков отличия. И такие случаи знает мировая история, но не со стороны государств, уверяет украинец.
"Для международного права вообще никогда не стоял такой вопрос, должны ли вооруженные силы государства иметь соответствующие знаки отличия, и это является нарушением международного права", – подчеркнул "представитель".
Россия, добавил Кориневич, осуществила вероломство и незаконно использовала эмблемы и униформу ВМС и украинской милиции.
Данное исследование послужило основой для сообщения, направленного в Международный уголовный суд в феврале 2019 г., по вопросу использования гражданского населения при блокировании и штурме украинских военных баз в Крыму, пояснил юрист Регионального центра по правам человека Виталий Набухотный.
Ну, а то, как в современной Украине "работают" с фактами и документами, мы уже поняли на недавнем примере, когда экс-президент Незалежной Леонид Кравчук сообщил всему миру о тайной встрече Гитлера и Сталина во Львове.
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