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Киев отправит в Крым смертников

Киев отправит в Крым смертников
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Раде не рекомендуют участвовать в марше националистов тем, кому есть что терять

Поход на Крым, запланированный украинскими радикалами на 2 мая, – рискованное мероприятие, в ходе которого могут быть пострадавшие. Это признал депутат Верховной рады Мустафа Джемилев. Но на Украине не считают это поводом отменять акцию.

"Риск будет достаточно большой, потому вперед надо отправлять не молодых, а тех, кто уже пожил", – предложил выход нардеп в беседе с корреспондентом "Апострофа".

Джемилев подчеркнул, что акция запланирована как мирная. Участвовать в ней приглашаются представители Европарламента, ПАСЕ, политики и руководители западных стран. При этом организаторы призывают оказывать неповиновение даже своим силам правопорядка:

"Украинская погранслужба заявила, что препятствий никаких не будет. Но те, кто будут проходить через так называемую "границу" с полуостровом, должны будут соблюсти некие формальности - показать паспорт. Но добиваясь прохода на оккупированную часть, никто не намерен показывать паспорта, поскольку мы идем на территорию Украины", - заявил Джемилев.

Ранее глава запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров сообщил, что готовится прорываться с единомышленниками в Крым даже силой.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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У оккупантов коренное население Крыма, крымчаки (кырымлы) - смертники!
Те идут мирным маршем напомнить о злостном нарушении РФ международного права!
Что будет делать с законными хозяевами полуострова кремлевская власть?
Стрелять? Давить танками? Увидим...
Но делать террор они точно умеют!
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