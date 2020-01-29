Жители Незалежной массово отказываются от мовы, попадая во всемирную паутину

Большинство украинцев выбирают русский язык для общения в интернете, что показывает их реальные предпочтения. Это элементарно доказала простая статистика.

На нее обратил внимание Telegram-канал "Зрада чи Перемога" на примере поисковика Google, который, как отмечает автор аккаунта, является самым популярным на Украине. Для анализа взяты данные статистики с сервиса trends.google за 2019-й год, и цифры показали весьма любопытный результат.

"Оказывается количество поисковых запросов на русском языке более чем в 8 раз превышает число аналогичных поисковых запросов на украинском", – констатирует "ЗчП".

Уточняется, что представленный график не показывает относительный процент: числа указывают на уровень интереса к теме по отношению к наиболее популярному запросу (таковым может быть любое слово) для определенного региона и периода времени.

"К примеру 31 марта 2019 г., когда запрос "Украина" стал самым популярным словом в украинском поисковике (уровень интереса 100%), то запрос на украинском "Україна" составлял по популярности лишь 8% от русскоязычной версии", – говорится в телеграм-канале.

Его автор предлагает самостоятельно изучить статистику на соответствующем портале.

Ранее сегодня стало известно, что на Украине местная компания-перевозчик уволила водителя автобуса, который на днях во время рейса по маршруту Луцк – Киев, отказался выключить сериал на русском языке и, более того, просто высадил недовольную пассажирку и ее спутницу. Об этом пишет РИА "Новости".

