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Интернет спалил: украинцы обожают русский язык

Интернет спалил: украинцы обожают русский язык
Фото: Zacharie Scheurer/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Большинство украинцев выбирают русский язык для общения в интернете, что показывает их реальные предпочтения. Это элементарно доказала простая статистика.

На нее обратил внимание Telegram-канал "Зрада чи Перемога" на примере поисковика Google, который, как отмечает автор аккаунта, является самым популярным на Украине. Для анализа взяты данные статистики с сервиса trends.google за 2019-й год, и цифры показали весьма любопытный результат.

"Оказывается количество поисковых запросов на русском языке более чем в 8 раз превышает число аналогичных поисковых запросов на украинском", – констатирует "ЗчП".

Уточняется, что представленный график не показывает относительный процент: числа указывают на уровень интереса к теме по отношению к наиболее популярному запросу (таковым может быть любое слово) для определенного региона и периода времени.

"К примеру 31 марта 2019 г., когда запрос "Украина" стал самым популярным словом в украинском поисковике (уровень интереса 100%), то запрос на украинском "Україна" составлял по популярности лишь 8% от русскоязычной версии", – говорится в телеграм-канале.

Его автор предлагает самостоятельно изучить статистику на соответствующем портале.

Ранее сегодня стало известно, что на Украине местная компания-перевозчик уволила водителя автобуса, который на днях во время рейса по маршруту Луцк – Киев, отказался выключить сериал на русском языке и, более того, просто высадил недовольную пассажирку и ее спутницу. Об этом пишет РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Русские трудно осваивают более одного языка. Это их удел и беда! Стоить посочувствовать...
Наверное все в слабых генах!
Если конечно они не имеют части другой крови (кавказкой, славянской, бурятской, немецкой...).
Тогда под силу и другие славянские и не славянские языки...
Гость
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да, видно что укропропаганда наречия не приносит плоды, Русский он такой - виживет. печально что дети укробыда не будут его знать но им уже уготованы свидомые корыта <цензура> должны знать свое место в истории. пэця еврейчик вместе с соросятами имеют украину как хотят. увы такова судьма кастрюль.
Гость
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Так, если все украинцы, якобы, русскоязычные, то кто же тогда притесняет русскоязычных, кого собирался или "защищал" маньяк- карлик Лилипутлер и как "горстка националистов- маргиналов" смогла "запугать" МИЛЛИОНЫ людей, якобы, предпочитающих русский язык?! У вас совсем мозг отказывает, болезные? Откуда миллионы на Майдане, откуда столько добровольцев в Даунбассе и Лугандонии?! Вы бы уж с чем- то одним определились! Хотя, зачем? Простейшие- безмозглое, вечно полупьяное и агрессивное быдло, и это "схавают"! Их же думать самостоятельно не научили...
Гость
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Фантазии "русского мира" выдаются за реалии...
То что "ватники" бывают и в Луцке - не означает тяги к языку оккупантов!
После Гитлера на немецком тоже общаются...
Гость. В тумане было не разглядеть небольшой маскитный флот,а ждали Мистрали..
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Говорить на украинском можно, можно петь,стихи читать мой любимый стих "Швачка" Павла Тичини,,но думать очень тяжело.
Гость
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Гость
канешна, кто ж на этой селючей балаболке будет обчаться?
Балалаек в Украине нет!
Это русско-татарский инструмент!
Гость
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канешна, кто ж на этой селючей балаболке будет обчаться?
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