На Украине ударили по репутации Зеленского крепким словцом
Цены на голубое топливо в соседней Украине бьют по карману. Даже чиновники в шоке от стоимости российского газа, который Киев покупает втридорога у Европы.
Так, советник президента Незалежной Игорь Новиков не смог подобрать пристойных слов при виде цифр в квитанции. Поставщик ему выставил внушительный счет за январь – без малого 7 тыс. грн. В переводе на российскую валюту это порядка 17,5 тыс.
Между тем киевская верхушка, напомнил соратник Зеленского, обещала обогреть жителей страны на порядок дешевле – по 4 650 грн. Именно такую цену гарантировала власть за 1 тыс. куб. м газа. Возмущенный Новиков не смог сдержать эмоций.
"Какого *** (мужской половой орган)", – выругался матом человек из команды украинского лидера в своем Facebook.
Новиков пообещал уведомить главу государства о махинациях в энергетическом секторе, подчеркнув, что "Нафтогазу" придется несладко, если он не снизит существующие на бумаге тарифы для "простых смертных" на практике.
В России отметили, что украинцы сами себе вырыли яму, когда отказались от российского газа. Напомним, Москва неоднократно предлагала Киеву прямые поставки голубого топлива. Однако переговоры с прошлого года так и повисли в воздухе. При этом россияне обратили внимание, что приближенному к телу президента негоже так выражаться. Таким образом, советник подмочил не только свою репутацию, но и Владимира Зеленского.
"Дорогой, зато не российский, а польский или венгерский. Отсутствие немытой России их должно греть", "Зато демократичный, с западным душком", "Мову там никто не знает толком, зато матом владеют в совершенстве. Реверс и прочие уловки коварными оказались. Пусть особо не переживают – дров на эту зиму хватит, могут буржуйками квартиры отапливать и разные блюда на них готовить", "К России надеюсь претензий нет? PS. А советники Зеленского похоже не осознают что бросают тень на президента своим матом", "Скакать надо быстрее – теплее будет", "Толку от таких советников. А матерится там пол страны получая квитанции", – отреагировали на сообщение читатели RT (орфография и пунктуация авторов сохранены).
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