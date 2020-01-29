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Танки кругом: Украина ждет наступления России через Донбасс

Танки кругом: Украина ждет наступления России через Донбасс
Фото: Михаил Соколов/ТАСС
ВСУ увидели на юго-востоке огромное количество "российской техники"

Россия разместила в Донбассе гаубицы и десятки танков, грубо нарушая Минские договоренности и теперь готовится совершить провокацию. С таким заявлением на своей странице в Facebook выступил штаб Операции Объединенных Сил.

При этому ВСУ ссылаются на отчет СММ ОБСЕ от 28 января, который был сделан на основе данных, предоставленных беспилотником.

Сообщается, что БПЛА малого радиуса действия на "неподконтрольной правительству Украины территории" 24 января зафиксировал: четыре буксируемые гаубицы Д-30 "Лягушка", 122 мм, две самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", 122 мм у населенного пункта Белое, 1 САУ (2С9 "Нона-С", 120 мм) у населенного пункта Голубовка".

В этот же день БПЛА дальнего радиуса действия нашел один танк Т-64 и один миномет. Но больше всего танков дроны нашли возле населенных пунктов Круглик и Мануйловка – 49. Техника размещена по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

Александр ИЛЬИН

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Славяне, украинцы - дайте отпор московско-татарскому игу!
Так было в 13 веке, так будет и ныне!
Гость
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Скоро для Московии будет организован Нюрнберг- 2: страна- террорист и оккупант!
Гость
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фесбук :)) вояки-дебилоиды с кружевными труселями на своих хохломордах
Гость
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Сказка о внутреннем конфликте исчезла?
Россия разместила на украинском Донбассе технику...
Их там нет? Это ополченцы?
Кремль заврался так, что правда лезет со всех дыр!!!!!!
Это ответ на вопрос: почему все в мире не любят русских!
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