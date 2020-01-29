ВСУ увидели на юго-востоке огромное количество "российской техники"

Россия разместила в Донбассе гаубицы и десятки танков, грубо нарушая Минские договоренности и теперь готовится совершить провокацию. С таким заявлением на своей странице в Facebook выступил штаб Операции Объединенных Сил.

При этому ВСУ ссылаются на отчет СММ ОБСЕ от 28 января, который был сделан на основе данных, предоставленных беспилотником.

Сообщается, что БПЛА малого радиуса действия на "неподконтрольной правительству Украины территории" 24 января зафиксировал: четыре буксируемые гаубицы Д-30 "Лягушка", 122 мм, две самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", 122 мм у населенного пункта Белое, 1 САУ (2С9 "Нона-С", 120 мм) у населенного пункта Голубовка".

В этот же день БПЛА дальнего радиуса действия нашел один танк Т-64 и один миномет. Но больше всего танков дроны нашли возле населенных пунктов Круглик и Мануйловка – 49. Техника размещена по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения.