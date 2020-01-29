Сдавшие руководящие посты политики подозреваются в хищении

Экс-президенту Петру Порошенко шьют новое дело, фигурантом которого также выступает бывший американский лидер Барак Обама. Их подозревают в присвоении денег международной финансовой помощи.

Дело о хищении и легализации средств расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщил украинский парламентарий от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин. Он добавил, что в список подозреваемых также входит в прошлом вице-президент США Джозеф Байден.

Новость появилась в телеграмм-канале народного избранника. Кроме того, в тексте депутат предоставил ссылку на подтверждающие факт расследования документы, копии которых он опубликовал в Facebook. Из них следует, что НАБУ уведомило о начале своей работы еще 20 января.

"Как видите, НАБУ зарегистрировало и начало расследование фактов расхищения и легализации президентами Украины Порошенко и США Обамой $100 млн средств международной финансовой помощи", – поясняет оппозиционер.

Между тем, судя по комментариям под его постом, украинцы уже заждались приговора для Порошенко.

"Сколько ждать?", "Возбуждений много. Хочется результата... хотя бы накопали для того чтобы Петя наконец то занял то место, на которое он уже давно "наработал", "Это дело мертвое как и вся власть", "Не думаю, что что-то будет расследовано и кто-то наказан! Но сам прецедент интересен. Необычен. И впервые по "главным лицам государства"", – отреагировали на известие подписчики депутата (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Впрочем, скандал вокруг громких имен с легкой руки Кузьмина разгорелся еще в середине января. Тогда парламентарий утверждал, что НАБУ получило указание от Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАСУ) проверить необходимые факты, напоминает ТАСС.

Для пятого президента Украины это дело далеко не первое. Его давно хотят упечь в тюрьму.