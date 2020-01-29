Отечественные месторождения опустошены больше чем на 70 процентов

На Украине почти не осталось запасов собственного газа. Об этом сообщила дочерняя компания "Нафтогаза" "Укргазодобыча" на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится о проблемах пяти основных газовых месторождений страны. Каждый из них истощен более чем на 79%. Газ Шебелинского месторождения выбран на 89%, Западно-Крестищенского – на 90%, Яблоновского – на 79%, Ефремовского и Мелиховского – на 82%.

В связи со сложившейся ситуацией "Укргаздобыча" вкладывает деньги в поиск новых залежей голубого топлива, ресурсы которых смогут восполнить опустошение действующих. Отмечается, что в прошлом году было открыто три новых месторождения с общими запасами в 2,15 млрд куб газа.

В целом Незалежной для удовлетворения потребностей в топливе не хватает собственных ресурсов газа, поэтому она вынуждена недостающие объемы закупать за границей. До 2015 года Киев покупал газ напрямую у Москвы, однако постмайданные вожди отказались от поставок из "страны-агрессора", перейдя на поставки топлива из Европы. Как местные, так и иностранные аналитики и эксперты утверждают, что под видом европейского газа на Украину поступает именно российский.

Ранее сегодня в окружении президента страны Владимира Зеленского нецензурными словами определили ситуацию с ценами на "голубой фитилек" для рядовых потребителей.

