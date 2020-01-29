Незалежная никак не угомонится из-за возвращения нашей делегации в Ассамблею

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица назвал "кощунством, если не извращением" решение ПАСЕ доверить подготовку доклада об оспаривании полномочий делегации из России в организации голландскому политику Тини Коксу.

На этом возмущенный украинец не остановился и обозвал последнего "крестным отцом возвращения" российских депутатов в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.

На этот спич член Совфеда РФ Алексей Пушков заметил, что извращением выглядит трактовка истории нынешними киевскими властями Великой Отечественной войны.

"Постпред Украины при ООН обнаружил "кощунство, если не извращение" в решении Комитета ПАСЕ подтвердить полномочия России. Не там ищет. Кощунством был отказ ПАСЕ в 2014 резко осудить власти Украины за одесскую бойню. А извращения он найдет в киевских трактовках истории войны", – написал в Twitter Пушков.

Напомним, в начале недели около 30 парламентариев из пяти стран поставили под вопрос полномочия делегации из РФ в Ассамблее. Ранее сегодня комитет ПАСЕ по мониторингу отклонил большинство антироссийских поправок к проекту резолюции о подтверждении всех полномочий депутатской миссии нашей страны.

"Видим, что в ассамблее есть большинство, которое не поддается на провокации со стороны авторов поправок – делегатов Великобритании и Украины", – заявил ТАСС глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

