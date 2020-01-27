Делегаты 5 стран оспорили возвращение нашей делегации в организацию

Вернувшиеся после долгого перерыва к работе в ПАСЕ украинские делегаты снова замутили антироссийскую истерию. Вместе с некоторыми своими зарубежными коллегами они поставили под вопрос полномочия парламентской миссии из РФ. Теперь специальный комитет должен подготовить доклад по данной проблеме. Об этом сообщил сегодня литовский депутат Эмануэлис Зингерис.

"От лица своих коллег я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации по веским основаниям", – цитирует RT прибалта.

Данное предложение поддержали около 30 парламентариев из пяти стран. В СМИ сообщают, что это делегаты из Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и с Украины. Позже глава нашей делегации – вице-спикер Госдумы Петр Толстой – уже предупредил Ассамблею, что если "здравомыслящее большинство" согласится с доводами этих депутатов, то россияне покинут организацию, пишет РИА "Новости". Дебаты по данному вопросу назначены на среду, 29 января.

Россиян же больше волнует не возможность покинуть ПАСЕ, а перечисленные ей Москвой членские взносы. Они обвинили европейцев в коварстве, а наших представителей в бестолковости. В комментариях читателей RT орфография и пунктуация авторов сохранены:

"Понятно – деньги то с "бестолковых русских" уже получены... Ну, после этого, я надеюсь мы уйдем из ПАСЕ навсегда? Или опять будем робко под дверью скулить и скрестись?", "А вот не надо было взносы платить...", "Наша песня хороша, начинай сначала", "Деньги заплатили, теперь можно ноги вытирать. Не надо было возвращаться. Уходя, – уходи ...", "А взносы России в ПАСЕ, часом, одновременно с полномочиями делегации России не оспорили?)))".

Кстати, как отмечает ТАСС, "изгоями" скоро могут стать не только делегаты из России. Угроза над полномочиями в Ассамблее нависла также над представителями Польши, Швейцарии, Испании, Молдавии, Португалии и Сан-Марино. У всех выявлены собственные "грешки". У некоторых в составе делегаций слишком мало женщин, у других нет разнообразия в политических партиях.

