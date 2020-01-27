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Российские журналисты довели до истерики украинца в ПАСЕ

Российские журналисты довели до истерики украинца
Фото:Council of Europe Parliamentary/via/www.globallookpress.com
продолжениеУкраинские патриоты возмутились из-за языка Пушкина в школе
Депутат Незалежной пожаловался на работников СМИ охране

Представитель делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы от порошенковской партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко отказался отвечать на вопросы украинской журналистки только из-за того, что та стояла рядом с россиянкой.

Главный специалист по резиновым изделиям позже устроил очередную перепалку с журналистами из России, сообщает РИА "Новости". Да и сам "одесский поджигатель" разместил на своих страницах в соцсетях видео, на которых он благополучно не ответил ни на один вопрос, заданный представителями российских СМИ, забалтывая их словами не по теме.

Как пишет агентство, пана Гончаренко в здание Совета Европы в Страсбурге окружили журналисты, в том числе из РФ и Украины, однако он не захотел отвечать на их вопросы по существу и навесив на них ярлык "пропагандистов".

Когда украинская корреспондентка спросила его, почему он не отвечает на ее вопросы, депутат Рады пояснил, что она стоит рядом с представителями российских СМИ.

Позднее в Facebook он разместил видеокадры своего общения с нашими журналистами, заметив, что вызвал охрану, поскольку они его преследовали.

Между тем, представитель парламента от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юлия Левочкина во время общения с работниками СМИ в Страсбурге заявила, что украинская делегация вернулась после долгого перерыва в ПАСЕ "опять с негативной повесткой".

"Единственное, что привезла украинская делегация на эту сессию – это оспаривание полномочий РФ. Нет ни одного другого вопроса, который бы был в багажнике, в чемодане, в портфеле украинской делегации от большинства на этой сессии", – цитирует телеканал "112" Левочкину.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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так и не спрашивайте свиней,кому нужны их ответы и испражнения,вы и так загадили ими все российское тв и сми,но нет ради хайпа лезете к ним,получаете <цензура> в ответ но ни чему не учитесь
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