В Харькове разгорелся скандал на почве признания русских "коренным народом" Незалежной

На Украине очередные языковые разборки. На этот раз в поле зрения попала харьковская школа №69. Об "ужасах" местного образования поведала в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS" мама одного из школьников.

Родительницу Олесю Яценко возмутил табель знаний ученика, в котором русский записали как "язык коренного народа".

"Г.Харьков. Общеобразовательная школа. Табель, с которого я узнала, что россияне здесь коренной народ! Я в шоке, у меня нет слов. Что с этим делать?!" – задается вопросом пани Яценко.

Необходимо отметить, что в документе от руки написано "мова корен. народу (рос)".

В комментариях под постом пользователи дали совет щирой украинке обратиться в харьковское отделение СБУ. Другие сообщили, что такого предмета не существует, а учитель просто отсиживает уроки, получая за это дополнительную надбавку (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):



"Заявление в УСБУ в Харьковской области напишите", "Ужас. Они знают определение "коренные народы" и кто в Украине официально признан коренным народом?", "Радует одно, что по украинскому языку 7 баллов, а с коренного 6 баллов", "Коренные народы – это, те, кто проживает определенное историческое время на какой-то территории и при этом не имеет своего национального государства (чукчи, крымские татары, гагаузы). Нацменшины – это русские, евреи, венгры, поляки. Русский не может быть языком коренного народа. Вернее когда-нибудь сможет, если рф перестанет существовать".

