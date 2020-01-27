Украинские патриоты возмутились из-за языка Пушкина в школе
На Украине очередные языковые разборки. На этот раз в поле зрения попала харьковская школа №69. Об "ужасах" местного образования поведала в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS" мама одного из школьников.
Родительницу Олесю Яценко возмутил табель знаний ученика, в котором русский записали как "язык коренного народа".
"Г.Харьков. Общеобразовательная школа. Табель, с которого я узнала, что россияне здесь коренной народ! Я в шоке, у меня нет слов. Что с этим делать?!" – задается вопросом пани Яценко.
Необходимо отметить, что в документе от руки написано "мова корен. народу (рос)".
В комментариях под постом пользователи дали совет щирой украинке обратиться в харьковское отделение СБУ. Другие сообщили, что такого предмета не существует, а учитель просто отсиживает уроки, получая за это дополнительную надбавку (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):
"Заявление в УСБУ в Харьковской области напишите", "Ужас. Они знают определение "коренные народы" и кто в Украине официально признан коренным народом?", "Радует одно, что по украинскому языку 7 баллов, а с коренного 6 баллов", "Коренные народы – это, те, кто
проживает определенное историческое время на какой-то территории и при
этом не имеет своего национального государства (чукчи, крымские татары,
гагаузы). Нацменшины – это русские, евреи, венгры, поляки. Русский не может быть языком коренного народа. Вернее когда-нибудь сможет, если рф перестанет существовать".
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