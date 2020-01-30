Киев лишился поддержки других стран

На Украине считают возвращение России полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы усугублением кризиса в организации. Об этом заявила депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько.

"Россияне в ПАСЕ показывают, что европейские ценности, права человека, мир и демократия для них – это пустой звук", – прокомментировала Ясько результаты голосования на своей странице в Facebook. По ее словам, "государство-агрессор" Россия говорит только на языке угроз и ультиматумов, поэтому возвращение полномочий лишь ухудшит ситуацию.

Решение ПАСЕ по РФ не стало неожиданностью, отметила депутат. Она считает, что для делегатов организации российские взносы "важнее чистой совести". Кроме того, голосование показало, что поддержка Киева другими государствами значительно уменьшилась.

Ясько также добавила: Украина будет пристально следить за тем, чтобы Россия не использовала свои возможности в целях пропаганды и будет работать "с позитивной повесткой" ради демократии.

Ранее в Киеве обозвали одного из делегатов ПАСЕ из-за возвращения России в организацию.