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Зеленскому влетело за стремление рассортировать детей

Дети третьего сорта: Зеленскому влетело за дискриминацию подрастающего поколения
Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Глава Незалежной обманул украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский разочаровал граждан страны. Получив кредит доверия от населения и став во главе государства, он не просто моментально забыл предвыборные обещания, но и стал двигаться прямо противоположным курсом. На это указала бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.

"Перед всеми голосованиями – за президента и в парламент – мы слышали одно и то же: "Когда команда Зеленского придет к власти, мы пересмотрим языковой закон и убедимся, не нарушает ли он права граждан". Нас обманули. Никто ничего не пересмотрел", – заявила экс-глава ведомства в эфире NewsOne.

По словам бывшего министра, одобренный Зеленским закон "Об общем среднем образовании" делит всех детей на Украине "на три сорта по языку – есть украиноязычные, есть дети, которые разговаривают на языках ЕС и есть русскоязычные", передает "Свободная пресса".

Лукаш призвала власти пересмотреть законодательство и сделать так, чтобы носитель любого языка чувствовал себя равным со всеми, пишет URA.RU.

Ранее на Украине вступил в силу закон, согласно которому во всех сферах жизни в стране предусмотрено использование исключительно мовы. При этом с 1 сентября 2020 г. запрещено вести обучение детей старше 4 класса на русском языке, хотя на других иностранных языках образование допускается.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Трусливый клоун.
Ну да хохлы сами выбрали его себе. Видимо не припекло еще до такой степени, когда вера в доброго дядю умирает окончательно. Все ждут, ждут, когда кто-то придет и все наладит.
Я тут мысль услышал: у Украины великая миссия - она показывает всему миру, как НЕ НАДО жить.
Все больше задумываюсь о правоте этой мысли.
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