Зеленскому влетело за стремление рассортировать детей
Президент Украины Владимир Зеленский разочаровал граждан страны. Получив кредит доверия от населения и став во главе государства, он не просто моментально забыл предвыборные обещания, но и стал двигаться прямо противоположным курсом. На это указала бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.
"Перед всеми голосованиями – за президента и в парламент – мы слышали одно и то же: "Когда команда Зеленского придет к власти, мы пересмотрим языковой закон и убедимся, не нарушает ли он права граждан". Нас обманули. Никто ничего не пересмотрел", – заявила экс-глава ведомства в эфире NewsOne.
По словам бывшего министра, одобренный Зеленским закон "Об общем среднем образовании" делит всех детей на Украине "на три сорта по языку – есть украиноязычные, есть дети, которые разговаривают на языках ЕС и есть русскоязычные", передает "Свободная пресса".
Лукаш призвала власти пересмотреть законодательство и сделать так, чтобы носитель любого языка чувствовал себя равным со всеми, пишет URA.RU.
Ранее на Украине вступил в силу закон, согласно которому во всех сферах жизни в стране предусмотрено использование исключительно мовы. При этом с 1 сентября 2020 г. запрещено вести обучение детей старше 4 класса на русском языке, хотя на других иностранных языках образование допускается.
"Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
Стало известно, почему звезду сериала "Моя прекрасная няня" скрывают от всех
Германия отказалась "под кнутом" переписывать историю
Берлин призвал не делить прошлые масштабные события на свои и чужие
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Супергриб избавит от рака и импотенции
- Диета каменного века: как питаются долгожители
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик