Благотворительный вечер был омрачен националистическими разборками

Украинский детский поэт Иван Малкович публично вступился за родную мову. Он присутствовал на благотворительном аукционе в Киеве, когда ведущая мероприятия Снежана Егорова вдруг сбилась с украинского языка на русский.

Возмущенный автор стихов не поленился подойти к сцене и сделать замечание ведущей. Егорова попыталась обратить все в шутку, но поэт остался суров и непреклонен.

Девушка критики не простила и потом весь вечер "дергала" престарелого деятеля культуры. Когда, например, одна из присутствующих на сцене ответила, что ее зовут Надежда, Егорова обратилась к Малковичу.

"Простите, Иван, она просто Надежда", – сказала Егорова на украинском, передает "КП Украины".

Позже она высмеяла низкий рост Малковича, а на замечание организатора аукциона ответила, что невзлюбила его, так как он усомнился в ее владении украинским языком.

Ранее на Украине запретили с 1 сентября 2020 г. учить на русском языке детей после четвертого класса. Во всех государственных учреждениях обязательно использование мовы. Вне закона теперь даже реклама на русском.