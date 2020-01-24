На Украине предложили запретить символику времен Третьего рейха
На Украине сделана первая серьезная попытка оказать сопротивление уже взошедшим росткам нового фашизма в стране. Член пропрезидентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский внес на рассмотрение в парламенте законопроект о запрете нацисткой символики, героизации нацистов и их пособников. Карточка документа под номером 2797 размещена на сайте Верховной рады.
В Незалежной может быть запрещена символика Национал-социалистической немецкой рабочей партии Германии и ее военизированного формирования СС, политической полиции Гестапо и других организаций Третьего рейха.
"Национал-социалистический тоталитарный режим признается на Украине преступным и осуществляющим политику государственного террора, которая характеризовалась многочисленными нарушениями прав человека в форме индивидуальных и массовых убийств, казней, смертей, пыток, использования принудительного труда и других форм массового физического террора, <...> осуждается как несовместимый с основополагающими правами и свободами человека и гражданина", – говорится в тексте законопроекта.
Бужанский предложил запретить давать географическим объектам названия нацистских формирований и имена их членов.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что еще в 50-е годы прошлого века ЦРУ рассекретило информацию, касающуюся ныне так любимого постмайдановскими вождями бандита Бандеры. Американская разведка называет его не иначе как "украинским фашистом" и "агентом Гитлера".
Как передает ТАСС, в настоящее время на Украине примерно 70 улиц, переулков и площадей в
разных населенных пунктах страны носят имя Романа Шухевича, который был одним из командиров подразделения "Нахтигаль" в звании
гауптштурмфюрера СС. Данная группировка причастна к массовым убийствам в годы Второй мировой войны поляков, евреев, советских активистов.
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