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"Трус и обманщик": Зеленского высмеяли после слов о Путине

"Трус и обманщик": Зеленского высмеяли после слов о Путине
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжение"Серьезный козырь": на Украине нашли способ заставить Россию заключить сделку по Крыму
Президент Украины заявил о важности прямого диалога с российским коллегой

Владимир Зеленский рассказал, что для него важно общаться с Владимиром Путиным, чтобы  завершить конфликт в Донбассе и продолжить обмен удерживаемых лиц. Россияне же удивились словам главы Незалежной.

Президент Украины считает, что контакт с российским руководством позволит решить многие проблемы, тем более что он перестал ограничиваться нормандским форматом. Например, отметил Зеленский, Россия вернула Незалежной корабли до встречи четырех лидеров.

"По поводу моряков, кораблей – это отношения, не связанные с Минском, не связанные с "нормандским" форматом, это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации... Иначе с кем мне их решать? Мне надо их решать с тем, кто все решает там. Это президент Российской Федерации. Я по-другому людей не заберу. Для меня это гораздо важнее амбиций, "так можно", "по этикету", "дипломатично – не дипломатично". Это, честно говоря, без меня. Будет возможность через несколько лет. А до этого есть возможность закончить это все", – добавил Зеленский в интервью 9-му каналу.

Россияне, прочитав эту новость на сайте РИА Новости, пришли в недоумение. Некоторые сочли, что Зеленский – трус.

"Пустомеля! Трус и обманщик! Особенно ярко проявилось в Израиле. Да и всегда у него так было:"два пишем, три на ум пошло". С Путиным такие вещи не проходят, у него другие принципы:"пацан сказал – пацан сделал!", "Кому важно? Дурилка картонная, обстреливать Донбасс прекрати, войска отведи, тогда и диалог будет. А так только в сортирных кулуарах будешь бегать Путина искать", "Войну можно закончить,только прямым диалогом с представителями непризнанных республик. А для этого у господина Зеленского "кишка" тонка, боится мизерной кучки расплодившихся после майдана "активистов", "Со временем, может, дойдет, что и с Донбассом надо разговаривать дипломатическим языком, а не языком пушек", – отметили интернет-пользователи. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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<цензура> это ты <цензура> сосала!в срало усраине !хероям туда же!
Гость
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ЗЕЛЕНСКИЙ-ПИДАРАСТ <цензура> ! ПЕРЕГОВОРЫ С ХУКЙЛОМ-ЭТО <цензура> ЗЕЛИ.НЕ БОЛЕЕ ТОЛГО !!!
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