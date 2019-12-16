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В Германии требуют прояснить ситуацию с русским языком в стране

В Германии требуют прояснить ситуацию с русским языком в стране
Фото: www.globallookpress.com
Русскоязычных граждан ограничивают в изучении своего языка

Депутаты от Левой партии направили в Федеральное правительство Германии запрос, в котором просят разъяснить ситуацию с изучением русского языка. По их мнению, на это уделяется слишком мало времени. 

Телеканал RT со ссылкой на документ уточняет, что в Германии проживают около 6 млн русскоязычных людей, но при этом русский язык в качестве школьного предмета не получает поддержки со стороны Минкульта федеральных земель. 

В этой связи депутаты поинтересовались, имеет ли правительство повестку по освоению русского языка в качестве иностранного для того, чтобы развивать "взаимопонимание между народами" и "экономическое сотрудничество двух стран". 

Сергей САЗОНОВ

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