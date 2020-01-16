Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Запрет русского на Украине перешел на рекламу

Запрет русского на Украине перешел на рекламу
Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com
Размещать объявления теперь можно только на государственном языке

Реклама в СМИ Незалежной теперь разрешена только на украинском языке. За размещение объявлений на русском издания будут штрафовать. Такая поправка к закону вступила в силу 16 января.

Размещать рекламу на иностранном можно зарубежным СМИ, которые издаются на одном из официальных языков Европейского союза, сообщили в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Нарушение языковых требований грозит изданиям штрафом до $213, пишет ТАСС.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу в июле 2019 года. Он предполагает украинизацию всех общественных сфер жизни. Так, ранее государственный язык стал обязательным для органов власти, учебных заведений и сферы обслуживания.

Ранее депутат Верховной рады заявил, что Украина потеряла Крым из-за отмены закона о разрешении использовать два языка.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
ВСЕ РУССКОЕ НУЖНО ГНАТЬ С УКРАИНЫ ! РУССКОЕ-ВСЕ ТОКСИЧНОЕ !!!
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Запад впал в ступор после отставки правительства России

Иностранные СМИ увидели в этом шаге появление на арене преемника Путина

Прямое объявление войны: в России сделали заявление о подрыве Крымского моста

Озвучены последствия атаки на транспортный переход через Керченский пролив

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей