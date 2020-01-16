Размещать объявления теперь можно только на государственном языке

Реклама в СМИ Незалежной теперь разрешена только на украинском языке. За размещение объявлений на русском издания будут штрафовать. Такая поправка к закону вступила в силу 16 января.

Размещать рекламу на иностранном можно зарубежным СМИ, которые издаются на одном из официальных языков Европейского союза, сообщили в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Нарушение языковых требований грозит изданиям штрафом до $213, пишет ТАСС.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу в июле 2019 года. Он предполагает украинизацию всех общественных сфер жизни. Так, ранее государственный язык стал обязательным для органов власти, учебных заведений и сферы обслуживания.

Ранее депутат Верховной рады заявил, что Украина потеряла Крым из-за отмены закона о разрешении использовать два языка.