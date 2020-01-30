В Киеве проклинают билборд, который появился у одной из станций метро

В Незалежной вспыхнул скандал из-за рекламного щита. Надпись на русском языке на нем обескуражила украинцев. Однако гораздо больше их возмутил сам текст.

"Россия – наш стратегический партнер", – утверждает местный бизнесмен Олег Кастюшкин, изображение которого размещено на щите.

Именно предприниматель, решила в своем телеграмм-канале журналист Юлия Витязева, заказал уличную афишу в столице соседнего государства. Появившийся возле станции метро "Житомирская" плакат вызвал переполох среди киевлян.

Они обвинили рекламную компанию в нарушении закона о госязыке, а сам инцидент назвали провокацией. В Facebook развернулась бурная дискуссия, в которой появлялись призывы разного толка. Кто-то намеревался взяться за оружие, порвать и сжечь изображение. А один из пользователей соцсети не поленился поработать в фотошопе и предложил свою версию слогана. В отредактированном варианте вместо "партнера" в сопровождении хохочущих смайлов красуется слово "враг".

По сообщению 24tv.ua, активисты пожаловались в полицию. Стражи правопорядка приехали на место так называемого ЧП в час ночи. После некоторых препираний о том, кто снимет билборд, коммунальщики избавились от ненавистного общественности рекламного щита.

"Но осадочек остался. Ждем заявлений от активистов, (Айдера) Муждабаева (российско-украинский журналист и блогер) и СБУ", – сыронизировала Витязева.

По информации местных СМИ, Кастюшкин владеет строительной компанией Holly Industrial. По одной из версий, после Майдана бизнесмен обосновался в Москве, уточняет "Царьград".