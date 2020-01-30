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Украинцев привел в бешенство агитплакат о дружбе с Россией

Украинцев привел в бешенство агитплакат о дружбе с Россией
Фото: pixabay.com
В Киеве проклинают билборд, который появился у одной из станций метро

В Незалежной вспыхнул скандал из-за рекламного щита. Надпись на русском языке на нем обескуражила украинцев. Однако гораздо больше их возмутил сам текст.

"Россия – наш стратегический партнер", – утверждает местный бизнесмен Олег Кастюшкин, изображение которого размещено на щите. 

Именно предприниматель, решила в своем телеграмм-канале журналист Юлия Витязева, заказал уличную афишу в столице соседнего государства. Появившийся возле станции метро "Житомирская" плакат вызвал переполох среди киевлян. 

Они обвинили рекламную компанию в нарушении закона о госязыке, а сам инцидент назвали провокацией. В Facebook развернулась бурная дискуссия, в которой появлялись призывы разного толка. Кто-то намеревался взяться за оружие, порвать и сжечь изображение. А один из пользователей соцсети не поленился поработать в фотошопе и предложил свою версию слогана. В  отредактированном варианте вместо "партнера" в сопровождении хохочущих смайлов красуется слово "враг". 

По сообщению 24tv.ua, активисты пожаловались в полицию. Стражи правопорядка приехали на место так называемого ЧП в час ночи. После некоторых препираний о том, кто снимет билборд, коммунальщики избавились от ненавистного общественности рекламного щита. 

"Но осадочек остался. Ждем заявлений от активистов, (Айдера) Муждабаева (российско-украинский журналист и блогер) и СБУ", – сыронизировала Витязева. 

По информации местных СМИ, Кастюшкин владеет строительной компанией Holly Industrial. По одной из версий, после Майдана бизнесмен обосновался в Москве, уточняет "Царьград". 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Истинные наследники своего Хероя бандэры...бороться могут только с плакатами, книгами, стариками, детьми..но только не "врагом"..не ну а что?книга же в лоб не стукнет..
Позорники
Гость
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все правильно - правильное слово на человеческом языке смертельно для свинорылого рогуля, даже и с погонялом муждабаев :))
Гость
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Аххахаааа! Бедненькие киевляне, обиделись они, трагедия, рекламный щит прорусский! Милиция с собакой аш приехала! Аааааржунемогу! Да убейтесь об стену бараны!
сэмэн
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бандерлоги в панике. еще 2-3 таких плаката и 404 пипец.
Гость
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люди отдельно - хохлосвиньи отдельно
М
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красиво свиней протроллили,русские есть в этом зоопарке,пройдет еще время и они либо перевешают свиней либо отделятся,жить со свиньями,говорить на их суржике нормальному человеку не естественно и противно
люди отдельно - свиньи отдельно
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