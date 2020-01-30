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США и Украину поссорил русский гопак

США и Украину поссорил русский гопак
Фото: Dmytro Smolyenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Незалежной вступились за свое народное творчество

Национализм на Украине – уже официальная государственная политика. Не успели в Киеве запретить обучение на русском языке, как уже пошли дальше – высказались против исполнения своих народных танцев представителями других национальностей.

Скандал спровоцировала американская телеведущая Эллен Дедженерес. Она опубликовала в Инстаграм видео с репетиции, где танцоры исполняют гопак. Ролик сопровождается подписью @lookatthisrussian (англ. "посмотри на этого русского"). Возмущению украинцев не было предела. Американку обвиняли в невежестве, оскорбляли, угрожали.

Масла в огонь подлили украинские дипломаты. В официальном Тwitter посольства Незалежной в США опубликовали видео, где гопак исполняет украинский ансамбль Вирского:

"Будьте честны, русские так не станцуют", – потребовали дипломаты от американской журналистки.

Видимо, в Киеве старательно "забыли", что гопак в его современном виде – это танец, придуманный советскими хореографами Павлом Вирским и Игорем Моисеевым фактически с нуля. Они заимствовали лишь отдельные этнические элементы из казацких танцев. В результате "Гопак" в исполнении ансамбля Моисеева стал известен на весь мир, а украинцы после распада СССР объявили его своим "народным".   

Ранее посольство Украины рекомендовало корпорации Apple внести изменения в свои приложения. 

Николай ВИКТОРОВ

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