В Незалежной вступились за свое народное творчество

Национализм на Украине – уже официальная государственная политика. Не успели в Киеве запретить обучение на русском языке, как уже пошли дальше – высказались против исполнения своих народных танцев представителями других национальностей.

Скандал спровоцировала американская телеведущая Эллен Дедженерес. Она опубликовала в Инстаграм видео с репетиции, где танцоры исполняют гопак. Ролик сопровождается подписью @lookatthisrussian (англ. "посмотри на этого русского"). Возмущению украинцев не было предела. Американку обвиняли в невежестве, оскорбляли, угрожали.

Масла в огонь подлили украинские дипломаты. В официальном Тwitter посольства Незалежной в США опубликовали видео, где гопак исполняет украинский ансамбль Вирского:

"Будьте честны, русские так не станцуют", – потребовали дипломаты от американской журналистки.

Видимо, в Киеве старательно "забыли", что гопак в его современном виде – это танец, придуманный советскими хореографами Павлом Вирским и Игорем Моисеевым фактически с нуля. Они заимствовали лишь отдельные этнические элементы из казацких танцев. В результате "Гопак" в исполнении ансамбля Моисеева стал известен на весь мир, а украинцы после распада СССР объявили его своим "народным".

Ранее посольство Украины рекомендовало корпорации Apple внести изменения в свои приложения.