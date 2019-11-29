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Украина вывела скандал с Apple на дипломатический уровень

Украина вывела скандал с Apple на дипломатический уровень
Фото: pixabay.com
продолжение"Це Европа": в партии Зеленского разразился секс-скандал
От американских компаний требуют разделять взгляды Киева

Власти США должно повлиять на компанию Apple, действия которой противоречат официальной политике Украины. Этого потребовало посольство Незалежной в Вашингтоне.  

Дипведомство направило официальное обращение в Госдеп и "другие компетентные органы" США с указанием, что в приложениях Apple Крым и Севастополь обозначены как российская территория. Такое "некорректное обозначение" должно быть "безотлагательно исправлено", настаивают в посольстве Украины.

Ранее сообщалось, что представители РФ указали Apple, что Крым давно российский, и специалисты американской компании исправили свои карты.

Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Россия собрала все акты о незаконности передачи Крыма в 1954 году Украине. Сейчас рассматривается нашим конституционным судом, правовая база этой незаконности, чтобы эти поползновения к Крыму Украины раз и навсегда оставить. Крым по всей юрисдикции территория России и его пребывание в составе Украины НЕЗАКОННО!
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