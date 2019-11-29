От американских компаний требуют разделять взгляды Киева

Власти США должно повлиять на компанию Apple, действия которой противоречат официальной политике Украины. Этого потребовало посольство Незалежной в Вашингтоне.

Дипведомство направило официальное обращение в Госдеп и "другие компетентные органы" США с указанием, что в приложениях Apple Крым и Севастополь обозначены как российская территория. Такое "некорректное обозначение" должно быть "безотлагательно исправлено", настаивают в посольстве Украины.

Ранее сообщалось, что представители РФ указали Apple, что Крым давно российский, и специалисты американской компании исправили свои карты.