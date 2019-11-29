Нибиру
- Новые жертвы Нибиру: планета смерти собирает армию из людей
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
396 новости
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянку, которая подозревается в шпионаже в пользу Минобороны Украины, передает пресс-служба ФСБ.
В сообщении сказано, что Украина взяла задержанную в оборот с тем, чтобы с ее помощью добыть российские секретные сведения военного характера.
На женщину заведено уголовное дело по статье "Госизмена". Максимальный срок лишения свободы по ней – 20 лет.
Других подробностей в ведомстве пока не разглашают.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Международный институт стратегических исследований попал в опалу Незалежной