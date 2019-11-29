Изменщице грозит до 20 лет лишения свободы

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянку, которая подозревается в шпионаже в пользу Минобороны Украины, передает пресс-служба ФСБ.

В сообщении сказано, что Украина взяла задержанную в оборот с тем, чтобы с ее помощью добыть российские секретные сведения военного характера.

На женщину заведено уголовное дело по статье "Госизмена". Максимальный срок лишения свободы по ней – 20 лет.

Других подробностей в ведомстве пока не разглашают.