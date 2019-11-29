Депутата-девушку застали за страстным поцелуем с другой

В Сети появилось фото поцелуя главы украинской делегации в ПАСЕ Елизаветы Ясько с девушкой. Снимок опубликовал экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.



"Любовь-морковь! Лиза Ясько – нардеп-слуга и председатель украинской делегации в ПАСЕ. Теперь живите с этим, друзья!",

– написал Мосийчук в своем Telegram-канале. Кто же вторая девушка, депутат не указал.

"Це Европа", – комментирует ситуацию Telegram-канал "Зрада чи Перемога". Однако в партии "Слуга народа" предупреждают: к творчеству Мосийчука стоит относиться внимательнее, ведь на фотографии Ясько нет.

"Одному Мосийчуку известно, о чем он думал в то время, но ему показалось, что на этом фото где-то должна быть наша Лиза Ясько. А Лизы на фото нет",

– написала на своей странице в Facebook депутат Евгения Кравчук.

Ранее Мосийчук появился нетрезвым в прямом эфире.